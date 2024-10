Los puertorriqueños no somos basura

Como mujer puertorriqueña de primera generación nacida en El Bronx, mi infancia estuvo impregnada de mi cultura. Desde la comida, la música, las costumbres y el idioma, siempre estuve orgullosa de mi herencia puertorriqueña.

Soy hija de dos educadores de escuelas públicas de la ciudad de Nueva York y fui testigo de primera mano del valor de la educación y la perseverancia Entendí desde temprana edad que no me parecía a mis compañeros de clases en la escuela elemental e intermedia. Siempre recordaré los epítetos raciales que me lanzaban.

Fui suficiente niña para saber que esas palabras me dolían, pero también para entender que eran momentos decisivos para mí. He dedicado casi toda mi carrera a la justicia social; lo siento en toda mi alma. Imagínense el choque y disgusto que sentí al oír que esa isla donde nacieron mis padres se denominada como “Una isla flotante de basura”.

Como señaló la propia gobernadora Kathy Hochul: “Rechazo, con cada fibra de mi ser, el sentimiento, las palabras, el odio que se esparcieron en ese evento. Y estoy conmocionada y triste de que haya sucedido en el gran estado de Nueva York”.

Como muchos neoyorquinos, los puertorriqueños tenemos en alta estima la patria de nuestros antepasados. Estas palabras fueron pronunciadas, en vivo, frente a una multitud que aplaudía, aquí mismo en Nueva York. Una vez más, sentí ese “dolor”.

Han pasado más de 40 años desde la primera vez, pero la respuesta sigue siendo visceral. Sin embargo, ahora, ya no era una niña de 12 años. Hoy, soy la Comisionada interina de la División de Derechos Humanos del Estado de Nueva York, designada por la Gobernadora Kathy Hochul.

La División es la primera agencia estatal en la nación dedicada a los derechos civiles y a la lucha contra la discriminación. El año que viene celebraremos nuestro 80 aniversario. Nueva York lidera el país con el conjunto más amplio de leyes de derechos humanos. También somos el hogar de la Unidad de Odio y Sesgo del Estado de Nueva York: un equipo creado específicamente para prevenir incidentes de odio y prejuicio y apoyar a quienes los experimentan. Si necesita nuestro apoyo, lo alentamos a denunciar incidentes de odio y prejuicio llamando al 844-NO2-HATE o visitando el sitio web de la División en dhr.ny.gov.

Una “Nuyorican” está dirigiendo la agencia dedicada a combatir la retórica racista, tal como lo que dijeron este pasado domingo en el Madison Square Garden. Y esta puertorriqueña quiere recordarles que el racismo y la discriminación no será tolerada en NY; que todos tenemos el derecho al respeto y la dignidad.

Esta puertorriqueña, junto con el personal comprometido de la División de Derechos, nos dedicaremos a luchar por todos Uds., porque los puertorriqueños no somos basura. Somos ciudadanos estadounidenses. Somos neoyorquinos. Y a veces somos comisionados estatales encargados de luchar contra la discriminación, el odio y los prejuicios. Y esta puertorriqueña sabe que todos pertenecemos aquí.

Denise Miranda es la Comisionada de la División de Derechos Humanos del Estado de Nueva York.