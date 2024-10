Maribel Guardia y la tradición que tiene por su hijo

Maribel Guardia ha compartido que el fallecimiento de su hijo Julián Figueroa ha dejado un vacío profundo en su vida, pero también ha encontrado consuelo en los recuerdos y tradiciones que él disfrutaba. Al establecer un Altar de Muertos en su honor, junto con su nieto José Julián, la actriz busca mantener vivo el recuerdo del cantante y celebrar su vida.

Este altar se convierte en un espacio significativo donde su familia puede compartir anécdotas y reflexionar sobre el legado de su hijo: “(José Julián) tiene tan fresco a su padre, tan en su corazón. Me cuenta historias de Julián, que me sorprende todo lo que Julián compartió con él. Es una tradición que siempre voy a tener. Le rindo tributo y honor a la vida de mi hijo porque para él era una tradición importante también y nos quedó muy bello”.

“Ya lo terminamos, once horas tardamos haciendo el altar, ya bebé estaba cansado. Luego llegó con unas calaveritas y me dijo ‘Mimi quiero poner esto’. Le digo ‘bebé ya tenemos de todo ahí’, pero él quiere seguir poniendo. Le vamos a poner comida, pero nos quedó hermoso. Va a ser una tradición que voy a tener, primero porque quiero recordarle siempre al niño a su papá y lo que fue su padre para él”, añadió frente a los medios.

La conexión diaria entre Maribel y su nieto permite que ambos se apoyen mutuamente en el proceso de duelo. A través de sus conversaciones, el pequeño José Julián ha revelado aspectos de su padre que quizás no habían sido explorados antes, lo que también ayuda a mantener viva la memoria de Julián. Sin duda, esta iniciativa de conmemorar a su hijo de maneras tan cariñosas y significativas muestra el amor que Maribel y su familia tienen por él.

“No importa si se acuerdan de mí o no. Lo importante es esta vida es actuar de buena fe, hacer las cosas con amor porque, al final, es lo que tú te llevas; lo que diste, no lo que tenías, lo que le diste a los demás es lo que te llevas, es como te gradúas como ser humano”, siendo así como dijo que no teme a fallecer.

