Maribel Guardia aclara que no ha fallecido

La reciente ola de rumores sobre el supuesto fallecimiento de Maribel Guardia dejó a muchos de sus seguidores y seres queridos en estado de alarma. Sin embargo, la actriz y vedette se vio obligada a desmentir estas noticias a través de un video en su cuenta de Instagram. En esta grabación, expresó su agradecimiento por las muestras de cariño y preocupación, y aseguró que goza de buena salud.

“Estaba preocupada porque me ha llamado mucha gente diciéndome ‘¿no estás muerta?’, no estaba muerta, andaba de parranda. Me han llamado amigas llorando, a mi marido le han dado el pésame. Que cosa que hay gente que no tienen nada que hacer e inventen estas cosas a través de las redes que pueden causarle tanto dolor a la gente, a mí no, pero a mi familia y las personas que me quieren. Quiero decirles que gracias a Dios estoy muy bien, trabajando”, comenzó expresando en una transmisión en vivo en Instagram.

“Yo no quiero que me metan en una caja de muerto el día que me muera, no quiero que me velen, que me incineren luego, luego y ya valió. Me ponen ahí en una cajita y quien quiera ir a verme que me vea ahí en la cajita”, añadió.

Además, Maribel explicó que su ausencia de la obra de teatro “Lagunilla mi barrio” se debe a compromisos laborales en otros proyectos, enfatizando su entusiasmo por trabajar junto a reconocidas compañeras como Laura Flores, Marjorie de Sousa y Lucía Méndez. La actriz instó a sus seguidores a no dejarse llevar por la desinformación, subrayando la importancia de verificar las fuentes antes de propagar rumores.

“Han sido tiempos difíciles para mí y uno tiene que aprender a vivir en medio del dolor, aprender a vivir de nuevo, no es nada fácil. Aquí estamos, con Dios y mi corazón, con mi hijo que se llevó la mitad de mi corazón, pero la otra mitad la dejó llena de recuerdos, de luz. Era un niño tan inteligente, tan bueno, tantas luces que dejó prendidas que eso es con lo que trató de continuar y me dejó ese nieto divino”, mencionó Guardia.

