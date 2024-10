“Messi es el padre de Cristiano”: Pep Guardiola sobre la rivalidad por el Balón de Oro

La entrega del Balón de Oro 2024 ha generado todo tipo de reacciones a nivel mundial. Rodri derrotó a Vinícius Jr en las votaciones y se quedó con el galardón individual más prestigioso del fútbol.

Casi toda la rueda de prensa trató del Balón de Oro y todo llevó a volver a la discusión eterna entre Lionel Messi o Cristiano Ronaldo. Guardiola tiene claro cuáles es su favorito.

“Nadie podía ganar a Messi, solo Cristiano. Cristiano era un monstruo y el padre de ese monstruo es Messi. Los dos lograron algo increíble en los últimos 20 años. Quizás Xavi e Iniesta lo merecían en ese momento, así que creo ayer Rodri consiguió lo que el fútbol español merecía a nivel mundial”, agregó.

Pep Guardiola, técnico del Manchester City, reaccionó a la victoria de su dirigido y destacó los argumentos que tuvo para ganar. “En primer lugar, felicitar a Rodrigo y a toda su familia y seres queridos amigos. Es una noticia increíble para él y, por supuesto, para todos nosotros, para todo el Manchester City y para todos nuestro aficionados ¡Estamos muy orgullosos de él! Ojalá que le dé la energía necesaria para recuperarse bien la próxima temporada y volver a estar con nosotros”, dijo en rueda de prensa.

“Para nosotros, la temporada pasada, Haaland ganó el triplete… marcó más de 50 goles, y le dije a él: ‘Solo por estar en el Balón de Oro tienes que estar muy, muy feliz’. Y creo que Rodri fue allí y todo el tiempo le dije lo mismo: ‘Si estás entre los dos, tres o cuatro primeros, es excepcional. Eso significa que has hecho un año increíble y tienes que estar muy, muy satisfecho’”, dijo al respecto sobre que el Real Madrid no haya asistido a la gala luego de enterarse de que Vini no ganaría.

Sus palabras no pasaron desapercibidas en la afición del Real Madrid, ya caldeada por la derrota de Vinícius.

Guardiola coincidió en una de las épocas más duras del clásico español, cuando cada enfrentamiento traía toneladas de ‘morbo’ creado en tensas ruedas de prensa, cruce de declaraciones y ataques directos desde cada orilla.

Messi y Cristiano se erigieron entonces como las máximas figuras del fútbol mundial y se dividieron entre ellos la mayoría de los premios individuales. En cuanto a balones de oro, la victoria fuera para el argentino con ocho sobre los cinco de CR7.

A pesar de salir del Barcelona, Guardiola se mantuvo firme en que el mejor jugador que dirigió en toda su carrera fue Lionel Messi. Incluso cuando el año pasado se discutió si Haaland merecía ganarlo por encima del ‘10′, Pep indicó que su gusto era innegable por el campeón del mundo en Catar-2022.

“El año pasado Haaland debería haber ganado el Balón de Oro. ¿Y Messi debería haber ganado como ganó? Sí. Al final, eso no es importante; lo que importa es que tú representes algo en el fútbol mundial porque tú, personalmente, con tus compañeros, con tus amigos, has hecho algo realmente bueno”, opinó este martes, 29 de octubre, desde Inglaterra.

