Steve Bannon, en libertad, dice que fue un “preso político de Kamala Harris”

El exasesor del expresidente Donald Trump, Steve Bannon, aseguró este martes luego de ser liberado de prisión tras cumplir cuatro meses de condena que es un “preso político” de la vicepresienta Kamala Harris.

“Por fin he dejado de ser un preso político de Kamala Harris, (el fiscal general de EE.UU.) Merrick Garland y del régimen de (la expresidenta de la Cámara de Represetantes) Nancy Pelosi”, aseveró Bannon en su podcast “War Room”.

Añadió que los demócratas quieren “reducir el poder de este programa y quebrarme”. “No sólo no me destruyó, sino que me dio poder”, dijo.

El exasesor de Trump fue condenado en 2022 por incumplir una citación de un comité que investigaba el asalto al Capitolio de enero de 2021, según EFE. Ese día, simpatizantes de Trump irrumpieron en el Congreso estadounidense para impedir la certificación de la victoria del presidente Joe Biden en las elecciones de dos meses antes.

Bannon y sus mentiras sobre las elecciones

Bannon, quien es conocido por difundir teorías conspirativas de extrema derecha, volvió a su podcast diciendo algunas mentiras sobre las elecciones del próximo 5 de noviembre.

El exasesor de Trump aseguró que los demócratas van a “tratar de hacer todo lo humanamente posible” para amañar las elecciones.

Asimismo, le dijo falsamente a NBC News que “no había posibilidad” de que los demócratas ganaran las próximas elecciones a menos que “las estuvieran robando”. “Tenemos que poner esto más allá de su capacidad de robarlo”, dijo Bannon. “Tenemos que aplastarlos en las urnas”.

Por lo tanto, Bannon aseveró que su objetivo inmediato es lograr que los partidarios de Trump acudan a las urnas antes y el 5 de noviembre, y garantizar la “integridad electoral”.

“La victoria está cerca. Pueden ver el colapso de la falaz campaña de Kamala Harris (…) Está desesperada, no está conectando con los hombres de las minorías, hispanos y afroamericanos porque saben que les estafa”, agregó.

El exasesor, quien impulsó a Trump a declarar su victoria en las elecciones de 2020, dejó abierta la posibilidad de una batalla legal en los comicios del 5 de noviembre. Y aunque no dijo si lo repetiría en estas elecciones, emplazó a Trump a pronunciarse más temprano en esta ocasión.

“Insto al presidente Trump a que, si los votos llegan como parece que van a llegar, dé un paso adelante e informe a los ciudadanos estadounidenses exactamente de lo que está sucediendo y no mantenga a la gente en la oscuridad, como se hizo en 2020″, dijo Bannon a NBC News.

