Nicky Jam decide públicamente dejar de apoyar a Donald Trump: “Puerto Rico se respeta”

“Puerto Rico se respeta”, dice Nicky Jam, a quien después del mal chiste emitido por Tony Hinchcliffe en contra de “La Isla del Encanto”, no le quedó otra opción que dejar de apoyar, públicamente, al candidato a la presidencia por el partido republicano, Donald Trump.

Yo pensé que era bueno para la economía", dice Nicky Jam – Cantante reguetonero.

A través de un video compartido en Instagram, el intérprete explicó que las razones por las cuales había decidido endorsar a Trump venían desde una reflexión económica. Para Jam, el hecho de que el candidato sea un empresario reconocido le proporcionaba los suficientes argumentos para poder llevar al país a una mejor zona económica, versus lo que según él se vive actualmente dentro del territorio americano.

Donald Trump confunde al reguetonero Nicky Jam con una mujer

El espaldarazo que el cantante boricua le dio a Trump en el pasado ha quedado ahora en el olvido, porque después de que Tony Hinchcliffe describiera a su tierra como “una isla de basura” no hay forma, según su postura, de seguir respaldando a un candidato que no tiene respeto por su tierra. “Puerto Rico se respeta”, dice Nicky Jam.

La publicación de Jam, que cuenta con más de 40 mil reproducciones, no acepta comentarios de ningún tipo. Pero muchos otros medios han retomado el video y ahí sí vemos reacciones diversas a esta drástica decisión política.

Algunos comentarios afirman que a éste no le importó cuando Trump lo confundió con una mujer, alegando que entonces no tenía respeto por sí mismo. Mientras que hay algunos que ven esto como algo excesivo: “Se han tomado eso muy personal”. “Ese comediante fue un stand de comedia. Pero son solo pensamientos mal usados; no sean tan absolutos, está en juego el futuro de un país que tan poca cosa les hizo cambiar de opinión, sinónimo de que a ninguno de estos cantantes obviamente le importa un pueblo menos su comunidad; ellos gracias al pueblo son millonarios, entonces sean sensatos y que cada quien haga lo que quiera… Por favor, no sean ridículos“, comentó alguien en la cuenta de IG de la periodista Gina Olmos.

Noticia en desarrollo.

