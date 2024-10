Puerto Rico tiene defensores: Luis Fonsi, Marc Anthony, Olga Tañón, Adamari López…

Luis Fonsi hizo uso de sus redes sociales para decir que aún y cuando él puede valorar y apreciar la comedia, también es cierto que hay de chistes a chistes y el de Tony Hinchcliffe sobre Puerto Rico fue de todo menos gracioso.

Bad Bunny le demuestra al mundo de qué está lleno Puerto Rico, y no es de basura

El cantante de “Despacito” dijo: “Entiendo la comedia, soy un gran fanático de ella, pero esto está muy lejos de serlo. No ahora, no contra mi isla y mi gente. Está bien tener diferentes puntos de vista, pero seguir este camino racista no está bien. Estoy muy orgulloso de ser puertorriqueño y de ser latino. No estamos de acuerdo con este odio constante”.

Su esposa también se manifestó, Águeda López decidió no quedarse callada, aún y cuando ella es de origen español. La modelo lo hizo compartiendo una diversidad de fotografías de “La Isla Del Encanto”, destacando que aunque su nacionalidad sea española, los paisajes más hermosos que ha visto en su vida han sido los de Puerto Rico.

Adamari López, indignada por el ofensivo comentario de un comediante en contra de Puerto Rico

Marc Anthony también hizo uso de su cuenta en IG para recordarle al público cómo le fue a su isla durante el pasado mandato de Donald Trump en la presidencia de Estados Unidos: “Recuerdo cómo era cuando Trump era presidente. Recuerdo lo que hizo y dijo sobre Puerto Rico sobre nuestra gente”.

Continúa: “Recuerdo que cuando el huracán María golpeó nuestra isla, Trump bloqueó billones de dólares de ayuda mientras miles de personas morían y cuando las familias carecían de agua limpia, arrojó papel higiénico y llamó a Puerto Rico “pobre” y “sucio”. Esta elección va mucho más allá de partidos políticos. Recordemos lo que el nombre de Estados Unidos representa”.

Sigue Leyendo más de Luis Fonsi aquí:

· Latin Grammy 2024: Confirman participación de Juan Luis Guerra, Luis Fonsi y Elena Rose

· Luego de su divorcio con Fonsi y su separación de Toni, Adamari quiere un amor eterno

· Agenda de Eventos: qué hacer en Nueva York del 3 al 9 de octubre