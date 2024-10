Agenda de eventos: qué hacer en Nueva York del 31 de octubre al 6 de noviembre

“Tricks and Treats” en Bryant Park

El espeluznante evento anual de Halloween de Bryant Park, “Tricks and Treats”, regresa este año al Bank of America Winter Village. Este jueves 31 de octubre de 4:00 a 6:00 pm, los visitantes podrán disfrutar de una tarde de magia, entretenimiento y dulces. La noche macabra de diversión y sustos es gratuita para niños de todas las edades e incluirá actividades como pintura de caras, un espectáculo de magia, decoración de calabazas y manualidades, así como un banda en vivo y un desfile de disfraces en el parque para lucir los mejores y más creativos diseños. Más información: https://bryantpark.org.

Cortesía

Altar de muertos y música en el Lincoln Center

Este jueves 31 de octubre, el Lincoln Center invita a los neoyorquinos a ser parte de la creación de una ofrenda comunitaria en colaboración con “Mano a Mano: Cultura Mexicana Sin Fronteras” trayendo copias de fotografías, notas y cartas para honrar a sus seres queridos durante esta celebración. La noche contará con la actuación de Jarana Beat, una banda de música mundial galardonada con sede en la ciudad de Nueva York que ha creado un sonido auténtico, combinando la música folclórica afro mexicana con ideas contemporáneas. La banda interpreta música original con una variedad de instrumentos tradicionales (jaranas, leonas, conchas de ayoyote y mandíbulas de burro) junto a bailarines que entrelazan juegos de pies de percusión con los ritmos. A las 7:30 pm. Gratis. En el David Rubenstein Atrium (1887 Broadway). Información: https://www.lincolncenter.org.

Fiesta de disfraces en el Village

El Theatre for the New City (155 First Ave.) presentará su baile anual de disfraces “Village Halloween Costume Ball” este jueves 31 de octubre. La festividad al aire libre se llevará a cabo a partir de las 3:30 pm hasta las 7:00 pm, afuera del teatro con presentaciones y un concurso de disfraces para niños. A esto le seguirán actuaciones en el interior de 7:00 pm a 11:00 pm, con la Heavenly Swing Band de Art Lillard y MisterPablo (banda de baile latino) y un concierto de danza aérea a cargo de Constellation Moving Company. Un restaurante ofrecerá comida por $4 con deliciosos platos donados por restaurantes locales. La entrada es gratuita para el programa al aire libre y $20 para las festividades en el interior. Los invitados deben vestir disfraces o ropa formal. Más información: www.theaterforthenewcity.net.

Foto: Jonathan Slaff

HomeGoods celebra el “Deck the Everything Day”

Las tiendas HomeGoods abrirán una hora antes, a las 8:30 am, este 1 de noviembre, para que los clientes puedan comenzar su búsqueda de decoración navideña. La sede del “Deck the Everything Day” una casa de jengibre de tamaño real y llena de espíritu navideño, estará en Madison Square Park del 1 al 2 de noviembre. El evento se llevará a cabo de 10 am a 5 pm el 1 de noviembre y de 9 am a 5 pm el 2 de noviembre, donde los visitantes podrán inspirarse en un entorno mágico para decorar. Los asistentes también podrán participar en actividades sorpresivas y divertidas diseñadas para despertar la magia navideña, incluyendo una oportunidad para conocer a Kristin Chenoweth el 1 de noviembre entre 10 am y 11 am. Para más información, visite: homegoods.com.

Shutterstock

Coco en concierto en el Town Hall

Coco, la película de animación de Disney y Pixar que se desarrolla en torno al Día de los Muertos y se convierte en una celebración de la familia, la música mexicana y la tradición popular, será la inspiración para un concierto que se llevará a cabo este viernes 1 de Noviembre en el Town Hall (123 West 43rd street). “Disney and Pixar’s Coco En Concierto en Directo al Cine” contará con la participación de The Sinfonietta, una orquesta compuesta exclusivamente por mujeres dirigida por la egipcio-estadounidense Macy Schmidt, y el mariachi Flor de Toloache, ganador de un Grammy Latino. El programa incluirá la banda sonora de la película, del compositor Michael Giacchino, ganador de un Oscar y un GRAMMY, la canción “Remember Me” de los compositores Kristen Anderson-López y Robert López, ganadores de un Oscar. A las 8:00 pm. Para más información y boletos, visite: https://www.thetownhall.org.

Cortesía Disney

Fiesta de los muertos en Times Square

Este sábado 2 de noviembre, la Times Square Plaza se transformará para el Día de los Muertos, como parte del programa anual Trick or Streets, y se llenará de trajes tradicionales mexicanos, música de mariachi y platos y cócteles mexicanos preparados por el chef Saúl Montiel (Circo, Palma Verde y Cantina Rooftop). Esta celebración anual dará la bienvenida a miles de personas para disfrutar de un evento libre de automóviles en el corazón de la ciudad, de 4 a 9 p.m. El lugar de hospitalidad más nuevo de Times Square, 1604 Broadway, instalará la tradicional ofrenda (altar para honrar a los muertos en ambos lugares) y preparará platos tradicionales en el lugar. Gratis. Para más información, visite: https://www.nyc.gov.

‘Masquerade’ del Día de Muertos

Arlo After Dark está de regreso con Luis Fernando, el DJ rey de la vida nocturna, el sábado 2 de noviembre de 9 pm a 4 am en el icónico salón Arlo Williamsburg para la celebración más emblemática de México. La Mascarada del Día de Muertos contará con las superestrellas de la segunda temporada de Drag Race México, Elektra Vandergeld, Eva Blunt y Horacio Potasio para traer la energía para mantener a los invitados bailando toda la noche. Los invitados deben asegurarse de venir con su mejor pintura facial y máscaras de calaveras para celebrar la festividad mexicana. Artistas muy emblemáticos de Nueva York actuarán toda la noche, como La Zavaleta, DD Fuego, Freeda Kulo, Cholula Lemon y más para rendir homenaje a la famosa tradición mexicana. Más información: https://www.arloafterdark.com.

Cortesía

Dominó y música con “TRANCÁO”

Este domingo 3 de noviembre, la Major League Domino (MLD), estará realizando su evento "TRANCÁO", que promete celebrar la cultura del dominó y establecer las bases para un movimiento "dominocero" en Nueva York. Durante el evento, producido por Leonard Zelig y Armando Figueredo (foto) los asistentes disfrutarán de clases de dominó y cumbia a partir de las 3:00 pm, para luego seguir con una celebración llena de energía con salsa y dominó. La MLD planea construir clubes de dominó en cada vecindario, creando oportunidades para organizadores, jugadores, patrocinadores y aficionados por igual. En el restaurante bar La Diáspora (91 Baxter Street, Manhattan). Para más información, visite: https://majorleaguedomino.com/

Foto: Oliver Krisch

Show de la Limón Dance Company

La Limón Dance Company celebrará su 78ª temporada destacando las experiencias formativas que dieron forma al enfoque de su fundador hacia la narración humanística. El programa, que encarna la excelencia de la danza moderna temprana, se abre con el solo de Doris Humphrey, “Two Ecstatic Themes”, seguido de la magistral narración de Limón de Getsemaní en “The Traitor”. La compañía de danza se presentará en The Joyce Theatre (175 Eighth Avenue) del martes 5 de noviembre al domingo 10 de noviembre. Para horarios y boletos, visite: https://www.joyce.org/performances/132//limon-dance-company.

Foto: Cortesía

Los colores de otoño en el Jardín Botánico

Los tonos del otoño se exhiben vibrantemente durante los fines de semana de otoño en el Jardín Botánico de Nueva York (NYBG), los sábados y domingos, 2, 3, 9 y 10 de noviembre de 2024, de 11 am a 4 p.m. El Thain Family Forest de 50 acres en NYBG, la extensión sin talar más grande que queda del paisaje boscoso original de la ciudad, ofrece un asiento en primera fila para disfrutar de las mejores vistas del magnífico follaje de otoño de la temporada, así como una amplia gama de actividades prácticas, artesanías y demostraciones que exploran la investigación, la conservación y el cuidado del mundo vegetal. The New York Botanical Garden está localizado en 2900 Southern Boulevard, Bronx. Más información: nybg.org

Cortesía NYBG

En Broadway: Left on Tenth

Cuando menos lo espera, Delia, la novelista y guionista de “You Got Mail”, se reencuentra con un hombre de su pasado y cae en su propia comedia romántica. Lo que comienza con una chispa improbable, florece en una historia de amor que parece desafiar todas las probabilidades frente a los desafíos de la vida. Left on Tenth, la nueva obra de Delia Ephron, cuenta la hermosa y desordenada historia real de una mujer que descubre cómo abrazar lo impredecible y abrir su corazón nuevamente. Esta nueva obra cálida e ingeniosa está dirigida por la cinco veces ganadora del premio Tony Susan Stroman y está protagonizada por Julianna Margulies (“The Good Wife”), Peter Gallagher (“Grace and Frankie”), Peter Francis James (Funny Girl) y Kate MacCluggage (¿Are You There God? It’s Me Margaret)). El elenco también incluye a Thomas Michael Hammond y Sarah Grace Wilson como suplentes. En el Teatro James Earl Jones. En el James Earl Jones Theatre (138 W 48th St, New York, NY 10036). Boletos en Telecharge.com, llamando al (212) 239-6200, o en la página LeftOnTenthBroadway.com.

(Deizquiera a derecha) Peter Francis James, Julianna Margulies, Peter Gallagher y Kate MacCluggage. Foto: Emilio Madrid.

