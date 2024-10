Aracely Arámbula saca las garras por sus hijos

Aracely Arámbula, tras una exitosa temporada de “Perfume de Gardenias” en la Ciudad de México, se alista para una gira nacional que marcará el adiós a la producción. En una reciente entrevista con Maxine Woodside para el programa “Todo para la mujer”, la actriz habló abiertamente sobre sus hijos, Miguel y Daniel, en el contexto de la creciente preocupación por el acoso mediático que enfrentan los menores.

“Como leona voy a defender a mis cachorros, que son dos chiquillos muy sanos. Me choca, no me gusta, como buena norteña que de pronto digan: ‘En estado inconveniente’, ¿qué es eso?, por Dios, además son jovencitos, están empezando a vivir”, comentó durante la entrevista.

A pesar de su naturaleza reservada en lo que respecta a la vida privada de sus hijos, Aracely decidió abordar este tema crucial, defendiendo su derecho a la privacidad y el respeto que merecen sus adolescentes, quienes no son figuras públicas. La actriz subrayó su determinación de proteger a Miguel y Daniel de cualquier ataque o invasión a su intimidad, considerando que su bienestar es lo más importante.

“Con uñas y dientes los voy a defender, porque me cae tan gordo que quieran hacer notas. De pronto me dicen: ‘Ay mamá, ¡Qué feo es el medio! Les he dicho que si ven prensa saluden, pero ellos dicen: ‘No mamá, ya no queremos nada con ellos, porque son tremendos”, agregó.

Arámbula expresó su desacuerdo con la cobertura mediática que ha afectado a sus hijos, afirmando que la narrativa presentada en ciertos medios dista mucho de la realidad y que ella no permitirá que se les trate de manera perjudicial. Con este gesto, busca crear una mayor conciencia sobre la protección de los derechos de los niños en un entorno donde la prensa a menudo cruza la línea del respeto y la ética.

“Soy una mamá apapachadora, muy consentidora, pero también hay límites y hay reglas (…) Yo soy una mujer pro salud y siempre estoy: ‘No fumar, no tomar, no esto, no lo otro’, pero alguien les va a decir: ‘Mira el vape'”, mencionó justo a pocos días de que sus adolescentes se hayan visto envueltos en un escándalo por presuntamente ir por mal camino.

Sigue leyendo:

· Revelan que el hijo menor de Luis Miguel podría seguir la carrera de su padre

· Aracely Arámbula revela que sus hijos se reunieron con Luis Miguel

· Aracely Arámbula y la razón por la que no enseña a sus hijos