Dodgers hacen donación de objetos al Salón de la Fama tras campeonato ante Yankees

La historia que se escribió dentro en la Serie Mundial tuvo a varios protagonistas que se encargaron de llevar a Los Angeles Dodgers al título de MLB.

Se vivieron varios momentos históricos en este Clásico de Otoño, varias piezas que fueron utilizadas en el último juego van al Salón de la Fama.

Calzados gorras, guantes son parte de los objetos que jugadores como Freddie Freeman y Mookie Betts utilizaron en la World Series y decidieron donar al recinto de Cooperstown donde serán exhibidas como unas reliquias del evento que vio a los angelinos levantando el título.

Miembros del Salón de la Fama del Beisbol estuvieron presentes en el Juego 5 en el Yankee Stadium para poder autentificar y después recolectar los diversos objetos que se seleccionaron para ser donados, y una vez que los Dodgers ganaron el título esos objetos ‘cambiaron de dueño’.

Freddie Freeman dio sus spikes de los Juegos 1 y 2

Mookie Betts dio sus guantes del Juego 5

Dave Roberts (manager) dio su gorra del Juego 5

Anthony Banda dio una camiseta

Walker Buehler dio un guante

Clayton Kershaw dio una gorra de Campeón

Max Muncy donó un bate y guantes de bateo de su racha récord de postemporada de embasarse 12 veces seguidas

Will Smith dio su peto y gorra

Tommy Edman dio su casco

Todos estos objetos fueron recogidos por el personal del Salón de la Fama, quienes los guardaron y llevaron al recinto, que en los próximos días los pondrá en exhibición para poder ser disfrutados por los aficionados que visiten el sitio ubicado en Cooperstown.

Además de todos los artículos arriba mencionados, el Hall of Fame también pudo hacerse de una pelota que se utilizó durante la novena entrada del Juego 5, aunque no fue la del último out, ya que esa bola aunque hay un video donde se ve que fue autentificada cuando la tenía el catcher Will Smith, no fue donada.

