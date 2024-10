Esta es la fruta que ayuda a combatir el envejecimiento y seguro no conocías

Por su alto valor nutricional y compuestos bioactivos, las bayas de Goji, son reconocidas como un superalimento por sus beneficios para la salud y prevención del envejecimiento prematuro.

La composición rica en antioxidantes de estas bayas, de acuerdo a la evidencia científica, indica que son potencialmente beneficiosa en la prevención dietética de enfermedades asociadas con la inflamación crónica.

Recordemos que la inflamación crónica deviene en enfermedades cardiovasculares, el cáncer y el envejecimiento celular, que las bayas goji puede combatir, según la Polish Journal of Food and Nutrition Sciences, una revista científica especializada en la ciencia de los alimentos y la nutrición.

Mientras que un estudio de publicado en la plataforma académica Taylor & Francis Online explica los múltiples beneficios para la salud del goji.

Las bayas Goji “contiene muchos compuestos activos, incluidos fenoles, carotenoides y polisacáridos que poseen una variedad de activos biológicos como propiedades antienvejecimiento y antioxidantes, inmunomodulación, antifatiga/resistencia, actividad antitumoral, neuroprotección y citoprotección”, revela el informe.

Un superalimento de origen asiático

Las bayas de Goji han sido utilizadas como remedio natural para tratar diferentes dolencias. Crédito: Shutterstock

Las bayas de Goji o Lycium barbarum, como es su nombre científico, son de origen asiático, donde son consumidas desde la antigüedad en países como Corea, China, Vietnam y Japón, aunque su consumo de ha extendido alrededor del mundo.

Esta fruta es rica en antioxidantes, minerales como el zinc, calcio, potasio y el hierro que ayudan a fortalecer el sistema inmunitario y es fuente de vitaminas A y C.

5 Beneficios del consumo de bayas de goji

La popularidad de esta fruta está basada en sus beneficios para la salud, ya que ha sido empleada desde la antigüedad como remedio casero y por la evidencia científica, de numerosos estudios para comprobar sus efectos sobre la salud.

1) Poder antioxidantes: las bayas contiene una gran variedad de antioxidantes, entre los cuales destacan los fitonutrientes, compuestos antioxidantes como polifenoles y las vitaminas A y C, así como minerales, que ayudan a combatir del daño celular ocasionado por los radicales libres, causante del envejecimiento prematuro y la depresión del sistema inmunitario.

2) Contribuye a relajación: gracias a la composición rica en antioxidantes y otros compuestos efectos calmante, el consumo de esta baya tiene efectos sobre el sistema nervioso, generando calma y aliviando el estrés.

3) Evita picos de azúcar en sangre: las investigaciones revelan que los compuestos de este superalimento evitan los picos de azúcar en sangre, pues mejora la sensibilidad a la insulina. Por estas propiedades es una fruta recomendada para personas que parecen de diabetes o resistencia a la insulina.

4) Mejora la pérdida de peso: superalimento es rico en nutrientes y fibra, lo que genera sensación de saciedad, ayudando a permanecer satisfecho por más tiempo, lo que a su vez influye en evitar los antojos entre comidas y disminuir el consumo de calorías diarias.

5) Ayuda a mejorar la visión: al contener la vitamina A, luteína y zeaxantina, compuestos claves para la salud, ayuda a fortalecer la visión y evitar enfermedades. La zeaxantina es un antioxidante presente en la retina.

Las bayas de goji son ricas en luteína y la zeaxantina, dos compuestos antioxidantes que son beneficiosos para la salud ocular. Crédito: Bayas Goji | Pexels

A pesar de los beneficios de las bayas de goji, algunas personas podrían presentar reacciones alérgicas tras consumirlas, sobre todo si se combina con otras plantas como artemisa, tabaco, las nueces y tomate.

Un estudio publicado en The Journal of Allergy and Clinical Immunology revela que estas bayas ser una potente fuente de alergias, ya que tienen un “alto potencial alérgico y reactividad cruzada”. Además, por contener lectinas y salicilatos que son difíciles de digerir, aunque se cocinen.

Sigue leyendo: