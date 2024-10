5 superalimentos que puede causar sensibilidad y efectos secundarios

Aunque el término superalimento no está reconocido por los médicos o nutricionistas, se emplea para distinguir el alto valor, lo que no significa que sean alimentos perfectos, ya que en algunos casos pueden ocasionar reacciones adversas para la salud.

El consumir los llamados superalimentos va en aumento por sus aportes de antioxidantes, vitaminas y minerales a la dieta. Sin embargo, los beneficios que tienen van a depender de las sensibilidades alimentarias de las personas que los ingieren.

La empresa que ofrece pruebas de intolerancia alimentaria y alergia en casa, YorkTest revisó más de 12.000 pruebas de sensibilidad alimentaria en los cuales descubrió algunos al menos 5 superalimentos que pueden causar algunas sensibilidades.

Las sensibilidades alimentarias tienen diferentes orígenes desde factores genéticos, estilo de vida, factores ambientales y condiciones físicas, ya que ocurren cuando una alteración del sistema digestivo impide descomponer los alimentos

La doctora Elena Salagean, médica y consultora de alergias en Holistic Allergy en el Reino Unido, explica The Healthy que “las sensibilidades alimentarias pueden manifestarse a través de una amplia variedad de síntomas no específicos de intensidad variable”.

Síntomas de sensibilidades alimentarias

Explican la especialista que aunque pueden varias según la reacción de cada persona, los síntomas son los siguientes:

Hinchazón

Náuseas

diferentes grados de dolor de estómago

diarrea o heces blandas alternadas con estreñimiento

reflujo ácido

dolores de cabeza

confusión mental

picazón

sarpullido en la piel

Observaciones sobre la sensibilidad alimentaria

The Healthy advierte que si bien realizaron un trabajo exhaustivo de revisión de los reportes de sensibilidad alimentaria y lograron comprobar algunos síntomas, la Academia Estadounidense de Alergia, Asma e Inmunología sostiene que “no se ha demostrado científicamente que este tipo de pruebas informen con precisión las sensibilidades alimentarias y que los niveles altos de IgG pueden ser una respuesta normal a estos alimentos”.

Mientras que Salagean señala explica que “estas pruebas de sensibilidad alimentaria miden los niveles de inmunoglobulina (IgG); los niveles altos de IgG indican que una persona está lidiando con una infección o una respuesta inflamatoria a una enfermedad autoinmune”.

A través de los niveles de IgG se puede conocer si una persona tiene una respuesta fisiológica en el sistema inmunológico cuando se expone a un alimento.

Lo cierto es que las investigaciones sugieren que estos cinco superalimentos pueden causar sensibilidades alimentarias “debido a la forma en que el cuerpo puede reaccionar a los químicos, proteínas o alérgenos”. Se recomienda estar atento a los síntomas y evitar consumirlo.

Conoce los efectos segundarios de 5 superalimentos

Té verde

El té verde es rico en taninos, que puede generar ciertas reacciones en los consumidores. Según explica Salagean “al igual que el vino tinto, los taninos pueden provocar malestar estomacal y dolores de cabeza en algunas personas”.

Los taninos té verde pueden irritantes del tracto digestivo, incluyendo sistemas molestos como dolores de estómago y diarrea.

La mezcla del té verde contiene taninos que puedes generar irritación del tracto digestivo. Crédito: Shutterstock

Semillas de chía

La doctora Salagean explica que por contener los salicilatos, las semillas de chía puede generar asma, alergia y malestares gastrointestinal.

Las semillas de chía también contienen lectinas, que pueden ser otra fuente de intolerancia alimentaria. Las lectinas son una proteína que se encuentra en los carbohidratos de diferentes

Algunos alimentos vegetales, como las semillas de chía, incluidos los frijoles, las lentejas, la soja y los cacahuetes, contienen lectinas, un tipo de proteína vinculado a intolerancias alimentarias cuando son difícil de digerir en el intestino.

El consumo de semillas de chía puede generar problemas gastrointestinales. Crédito: Shutterstock

Semilla de lino

La linaza o semillas de lino tiene un alto contenido, por lo que si se consume en grandes cantidades se debe beber suficiente ente agua para que se pueda digerir. Las investigaciones indican que no es común las alergias por consumo de semillas de lino, aunque podrían presentarse como resultado de alérgenos contaminados como el moho y el polen. También cuando se cruza con otros alimentos como el trigo, polen, maní, y soja.

Las semillas de lino son ricas en fibras, por lo que se recomienda beber suficiente agua. Crédito: Shutterstock

Arándanos rojos

Los arándanos rojos contiene altos niveles de salicilatos y ácido salicílico, un compuesto que se encuentra en la aspirina, por lo que una persona alérgica o intolerancia al ácido salicílico, si come arándanos, pueden presentar síntomas.

Los arádanos ùeden generar reacciones alérgicas. Crédito: Shutterstock

Bayas de goji

Las bayas de goji contienen lectinas y salicilatos que son difíciles de digerir, así se cocinen. Mientras que un estudio de 2012 publicado en The Journal of Allergy and Clinical Immunology revela que estas bayas puede también señaló que las bayas de goji pueden ser una potente fuente de alergias, ya que tienen un “alto potencial alérgico y reactividad cruzada” al combinarse con plantas como artemisa, tabaco, las nueces y tomate.

Las bayas de goji pueden generar alergías al combinarse con otras plantas como el tomate, la artemisa o el tabaco. Crédito: Bayas Goji | Pexels

