‘Dreamer’ con DACA habla de irregularidades sobre su despido de Consulado de México en Nueva York

Sergio Torres es originario de Guerrero, México, pero llegó a Estados Unidos cuando tenía 12 años, junto con su madre y su hermano de 10 años. Ingresaron al país como indocumentados, un estatus que no ha cambiado para él ni su familia, aunque Sergio y su hermano están protegidos bajo el programa para los Llegados en la Infancia (DACA).

La incertidumbre ha sido una constante en su vida, hasta que logró ser contratado en el Consulado General de México en Nueva York, donde pensó que su situación podría cambiar en forma positiva, pero terminó siendo un problema adicional, en medio de un padecimiento que enfrenta su mamá, quien requiere asistencia hospitalaria constante y cuidados en casa.

¿Volver a México? Ni pensarlo. Sergio reconoce que no hay opciones para él ni su familia en Guerrero, de donde su madre huyó tras padecer violencia doméstica.

“Mi mamá es alguien que había sufrido de violencia doméstica. Y era madre soltera”, dijo en entrevista.

Aunque estudió Comunicaciones para Empresas, a Sergio no le ha sido fácil encontrar un trabajo, por ello confiaba en que la posición que logró en el consulado en atención a cliente le serviría para avanzar profesionalmente.

¿Cuándo trabajaste en el consulado y cuál era tu posición?

Empecé a trabajar en el consulado en febrero del 2018 y trabajé en el turno de la vespertino bajo Andrea Cadena. Trabajé ahí hasta el 2019. Después renuncié, porque decidí regresar a la universidad para terminar mi licenciatura. Terminé mi licenciatura, pasó todo lo de la pandemia y regresé al consulado. Trabajaba otra vez en el vespertino en 2021. En el turno vespertino empecé trabajando con Graciela Rock Mora. En ese entonces Graciela se fue. Después se quedó a cargo Enrique Delgado Ríos, quien ahorita ya no está en el consulado… me pasaron con la cónsul Angélica Amador en el turno de la matutino, yo trabajé en servicios en el Departamento de Documentación.

¿Cuándo empezaron los problemas?

Todo iba bien, o sea, si hablas con Graciela, si hablas con Enrique, si hablas con Angélica, no creo que tengan ninguna queja mía. Nunca se me llamó la atención por faltas mayores…

En el turno vespertino era más complicado, porque tenemos muy poca gente trabajando, con muchas citas, que era lo que el señor [Islas López] quería. En ese entonces el señor quería atender a las personas que más pudiéramos con un personal de cuatro personas.

¿Atender a más personas? ¿Cuánto tiempo lleva atender a una persona en promedio?

Desde que llegan a tener cita inicial hasta que se entregó un pasaporte, puede ser una hora a una hora y media…

¿Les pedía un número específico de personas para atender?

Me parece que en ese entonces el señor estaba pidiendo 125, 150 personas…

¿Cómo lo iban a lograr con una hora mínimo de atención? Es decir, nunca alcanzaban la cuota.

Nunca salíamos a la hora. Era muy complicado trabajar en ese turno y todos los que estábamos ahí tienen que echarnos la mano para poder sacar la chamba. A la fuerza quería números, entonces si no se llegaron los números, sí, el señor se molestaba al siguiente día.

Sergio narra que en una ocasión se le olvidó colocar su nombre en ventanilla…

Se me olvidó totalmente y les entonces el señor bajó, estaba dando unas vueltas. Yo estaba atendiendo a un connacional que le estaba explicando lo que era una constancia municipal y cómo se tenía que pedir una constancia municipal. Entonces el señor se acerca a mí y me dice, por qué no está acreditándome, literal, me gritó enfrente de todo el mundo, enfrente de mis compañeros, enfrente de la persona que yo estaba atendiendo… Yo no hice otra cosa más que colocar mi nombre encima y seguir con la atención a la persona… [Pero] desde ahí se le agarró conmigo. Desde ese entonces se la agarró conmigo.

El ‘Dreamer’ explica que el cónsul general Islas López lo ignoraba en reuniones y en horas de trabajo, al tiempo que modificaba los horarios de trabajo para intentar cumplir los objetivos.

El turno de la mañana es de las 7:00 de la mañana a las 3:00 de la tarde. El señor quería que atendiéramos hasta las 4:00 de la tarde y aumentarnos citas. Me parece que quería aumentar 100 más citas, sin hora de comida y sin más dinero.

Entonces ahí fue cuando me molesté más y empecé a hablar con mis compañeros y les empecé a decir que nos tendríamos que ir a una huelga que para organizarnos… [El cónsul usaba] la excusa de que en [en el Consulado en] Chicago atendían a más… Pues sí, en Chicago hacen más números porque tienen a más personas, pero en Chicago el equipo de documentación es de 18 personas.

Sergio agrega que en Nueva York el equipo era de 12 personas en el área de documentación…

Entonces, bueno, pasa esta situación de que yo trato de organizar a mis compañeros. No sé si mis compañeros, si alguno de ellos le fue a decir a él directamente o si documentaron por otros pasillos y le llegó la noticia al señor… La primera semana de junio me mandan a llamar, me mandan llamar Diego Sandoval… y es ahí es donde ocurre el despido. La excusa que me dan para despedirme es que hay recorte de presupuesto. Lo cual se me hace muy chistoso, porque cuando me despiden a mí no solamente tuvieron que bajar a dos personas de otros pisos a ayudar a hacer el trabajo que yo estaba haciendo, sino que también pudieron contratar a cuatro personas más.

Diego Sandoval Pimentel es el responsable de Asuntos Jurídicos en el Consulado General de México en Nueva York, pero él no es abogado, sino licenciado en Negocios Internacionales, según su currículum oficial. ¿Cómo fue tu despido, Sergio?

Básicamente fue una emboscada [en junio de 2023]. Se terminó el día de trabajo y me dice mi jefa, Angélica me dice, oye, que quiere hablar contigo el cónsul Diego… Por favor, sube a hablar con él… Yo subí y le toqué su oficina y le dije: ‘Me mandó a buscar’. Me dice que sí, que me espere un segundo… me quedo yo afuera esperando. Baja el señor de Administración que se me olvidó su nombre, Omar [Alejandro Rivera Valderrábano]….

También sube Angélica, entra Angélica a la oficina de Diego y ya después me mandan llamar… Y me dice Diego: ‘Estamos aquí porque queremos decirle que desafortunadamente vamos a tener que deshacernos de sus servicios o es que hay un recorte presupuesto y usted, su nombre, salió así de la nada… Yo no me opuse, no pelee ni me esforcé por gritarles ni nada, porque yo no quería un show. Yo soy parte de la comunidad LGBTQ, soy parte del grupo DACA, entonces yo no puedo estar en problemas con la ley o algo, porque mi estatus migratorio como persona DACA… Entonces lo que yo hice, pues dije, pues bueno, sí, no hay problema.

Como parte de la justificación del despido, a Sergio le comentaron que la cónsul María Fernanda Garrido Martín, responsable de Asuntos Económicos, había presentado una queja en su contra, aunque ella no fue jefa de Sergio, ni él tenía relación alguna con ella. ¿Intentaste demandar, Sergio?

Después, hablando con otros compañeros, me informaron que podía yo demandar, pero no pude demandar, porque yo voy al día básicamente [con mis gastos]… Ellos al despedirme me dejaron en un estado muy vulnerable económicamente, porque yo aparte me hago cargo de mi mamá. Mi mamá tuvo unas complicaciones médicas durante la pandemia y mi mamá no puede trabajar. Entonces yo voy al día con lo de la renta, comida, todos los gastos que conlleva tener una persona que no puede trabajar y que está haciendo cargo de ella. Aunque yo hubiese querido demandar, yo no pude demandar, porque no tenía ni los recursos económicos. Y el tiempo para poder hacerlo….

¿Qué otras acciones tomaste o qué otra asesoría tuviste?

No, la verdad es que no pude hablar con nadie más, me tuve que enfocar en busca otra. Para poder, como le dije, para poder yo pagar renta y pagar mis ‘billes’ y pagar hacerme cargo de mi mamá.

¿Y en temas migratorios no te afecta el hecho de haber perdido ese trabajo y haber sido despedido?

Me afectó en el sentido de que mira DACA estaba por vencerse en el mes de octubre. Entonces yo tuve que dejar de trabajar un tiempo, porque no tuve los recursos para renovar mi DACA a cada tiempo…

Entonces eso sí me afectó, porque ahora hay como una una brecha donde dice que no trabajé por cierto tiempo.

Entonces, yo estaba todavía un poquito vulnerable, porque sí ocurría, digamos, alguna redada migratoria o si me detuviera la policía, cualquier cosa. Yo no tenía un estatus que me pudiera proteger.

El canciller de México, Juan Ramón de la Fuente, y el excónsul general de México, Jorge Islas López, quien declinó para una posición de mayor rango en la Secretaría de Relaciones Exteriores mexicana. Crédito: John Minchillo | AP

Una situación vulnerable

Sergio, quien tiene 33 años, cuenta que trabaja en una tienda minorista, de la que prefiere no especificar para evitar problemas.

Decidió narrar su historia, luego de que este diario publicara las denuncias de acoso laboral y agresiones que sufrieron 16 mujeres, aunque hay varios hombres que padecieron lo mismo, pero prefirieron no hablar públicamente, debido al miedo a represalias, a perder su trabajo.

Tras las denuncias y las publicaciones, Islas López declinó dirigir la Coordinación de Consulados Mexicanos para que la que fue propuesto por el canciller Juan Ramón de la Fuente, quien no se ha pronunciado sobre las denuncias de acoso que ahora son públicas y tienen un historial documentado en la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

La situación de Sergio es particularmente vulnerable, debido a su condición de ‘Dreamer’, un inmigrante indocumentado, y las enfermedades de su madre, quien tampoco recibió alguna orientación o ayuda del Consulado, a pesar de ser mexicana.

¿El Consulado le dio algún tipo de asesoría a tu mamá siendo mexicana, aunque sea indocumentada, para justamente obtener algún tipo de beneficio médico?

“Ninguno. De hecho, la cónsul del Departamento de Salud… terminó yéndose. No había, no había cónsul encargado de salud”, expone.

Eso ocurrió también en el periodo de Islas López.

Este diario intentó contactar al excónsul a través del área de Comunicación, pero no ha habido respuesta. Tampoco de la SRE.