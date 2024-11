Matías Almeyda desmiente oferta de Chivas de Guadalajara para ser su nuevo DT

El director técnico del AEK Atenas de Grecia, Matías Almeyda, decidió acabar con los rumores sobre su futuro y desmintió haber recibido una posible oferta por parte de las Chivas Rayadas de Guadalajara para que regrese a la Liga MX como su nuevo entrenador luego e la abrupta salida de Fernando Gago a Boca Juniors; Almeyda sonaba mucho como uno de los posibles candidatos de la organización debido a que ya dirigió al equipo durante los años 2015 y 2018.

Estas declaraciones las realizó durante una conferencia de prensa como parte de la Super Liga de Grecia, donde habló sobre su pasado con el Rebaño Sagrado y destacó que se encuentra completamente enfocado en poder impulsar al Atenas a conseguir el título de campeón.

“Con respecto a lo de México hace un mes que se viene hablando. Cambiaron de entrenador a un gran club en el que estuve y viví una etapa de mi vida muy linda. Esos fans también me quieren. En dos años y medio llegamos a siete finales y conseguimos cinco títulos. Entonces quedó algo fuerte ahí”, expresó.

Almeyda detalló que nunca ha hablado con nadie del Guadalajara y mucho menos han intentado comunicarse con él para poder ofrecerle algún contrato; asimismo sostuvo que toda su energía se encuentra en Europa y no pretende regresar a la Liga MX por los momentos.

“Yo no he hablado con nadie. Es mentira todo lo que se habla. No tengo tiempo. Mi energía está puesta en que AEK tiene que ganar. Y yo trato de no mentir, los años que han pasado he recibido propuestas reales de otros clubes y los primeros en enterarse fueron los dirigentes, pero esa es mi manera de manejarme. No voy por atrás”, explicó.

“Entonces por ahora, yo no tengo ninguna propuesta de ningún lado y soy entrenador de AEK y Dios quiera que sea por mucho tiempo”, concluyó el entrenador.

Chivas vivió una gran época bajo las órdenes de Matías Almeyda al ganar dos títulos de Copa MX, una Supercopa MX, un torneo de Liga y la Liga de Campeones de la Concacaf. Actualmente su AEK Atenas se ubica en la tercera posición de la Super Liga de Grecia tras nueve jornadas disputadas.

Sigue leyendo:

–Illian Hernández lanza contundente mensaje a sus detractores: “He rendido bien”

–Jürgen Klopp pone en duda si Sergio Ramos sea un ‘buen tipo’

–Messi sobre el Mundial de 2026: “Es mucho tiempo y en el fútbol pasan muchísimas cosas”