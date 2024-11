MotoGP cancela el Gran Premio de Valencia por la tragedia de la DANA

La cancelación del GP de la Comunitat Valenciana parecía inevitable. Los daños causados en la región por la DANA, con más de 150 fallecidos y todavía muchos desaparecidos por localizar, sumados a los daños materiales, entre ellos, desperfectos en el Circuit Ricardo Tormo, han obligado a la organización del Mundial a tomar la decisión de trasladar la última y decisiva cita del Mundial a otro circuito.

“Pese a que desde el punto de vista logístico la celebración del evento en el Circuit Ricardo Tormo era viable, la situación general de la zona no aconseja la celebración de eventos”, ha expresado la organización en un comunicado.

Desde el jueves, en Malasia no se hablaba de otra cosa que de la posibilidad de que la última cita de la temporada se trasladara o incluso cancelase. Tanto la organización, como el propio circuito, quisieron centrar todos sus pensamientos en los miles de afectados por el temporal y dejar en un segundo plano la parte deportiva en un primer momento, pero Carmelo Ezpeleta confirmó la intención de Dorna de mantener la última cita de la temporada en Cheste.

Ante esto, los pilotos de la categoría reina, gran parte de ellos valencianos, se mostraron reacios a que se celebrara, al menos, en Valencia. “¿Mi sentimiento? Mi sentimiento es claro: como piloto español me gustaría tener un Gran Premio en España, y más en uno de los circuitos que más me gusta. Pero la situación es la que es y tenemos que ayudar a toda la gente que se ha quedado sin casa. ¿Que se haga el Gran Premio o no? Sería un error. Éticamente hablando”, expresaba Marc Márquez.

Marc Márquez fijó su postura. Crédito: KARIM JAAFAR | AFP / Getty Images

Sin embargo, fue el italiano Pecco Bagnaia, aun jugándose el título, el más contundente de todos: “Incluso a costa de perder el objetivo máximo, que para mí es ganar el título, no estoy dispuesto a correr en Valencia”, aseguraba en la mañana del viernes.

Según pudo saber Relevo este viernes, MotoGP baraja que la última cita se celebre en otro circuito como Catar, Aragón, Jerez o Montmeló, siendo este último el favorito.

“Desde Dorna Sports y en colaboración con la Federación Internacional y los equipos y pilotos se están estudiando distintas alternativas para celebrar la última cita del mundial y según el comunicado que se ha emitido este mediodía la ubicación de la última carrera se anunciará en breve”, reza el comunicado.

La última cita se traslada de lugar, pero no así la emoción que se esperaba en Valencia: sólo uno, Jorge Martín o Pecco Bagnaia, celebrará el título en de campeón. En las próximas horas se espera conocer en qué circuito lo hará.

