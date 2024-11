Raphinha y Vinícius comandan la convocatoria de Brasil para las eliminatorias

Brasil recuperó terreno en las Eliminatorias Sudamericanas y de cara a la doble fecha de noviembre, en la que visitará a Venezuela y recibirá a Uruguay, ya anunció su nómina, en la que destacan grandes regresos y fuertes ausencias.

Luego de los triunfos ante Chile y Perú en octubre, la Verdeamarela tomó un respiro en la tabla de posiciones, y el entrenador Dorival Júnior buscará extender la buena racha frente a la Vinotinto, el jueves 14 en Maturín, y la Celeste, el martes 19 en Salvador.

En la lista destacan los regresos de Vinícius Júnior, figura del equipo que no había estado presente en la última convocatoria, y Estêvão, el joven de 17 años que deslumra a todos en Palmeiras. Raphinha y Rodrygo, claves en los últimos partidos, son otros nombres importantes de la nómina.

Pero también resaltan las ausencias de Neymar, quien ya volvió a jugar con Al-Hilal pero apunta a vestirse otra vez de amarillo y verde en 2025, y Endrick, joven de Real Madrid que venía siendo una fija para Dorival.

Sobre la situación de Neymar, el DT indicó en conferencia de prensa que “siguieron muy de cerca todo lo que le pasó” y que “habló con él dos o tres veces en los últimos 60 días”. Y completó: “Está prácticamente recuperado, pero todavía tenía pocos minutos, que es lo que pesó mucho. Él estaba dispuesto a estar aquí, me gustaría mucho que estuviera involucrado en ese momento, pero también entendió la situación, las condiciones en las que se encuentra, la falta de tiempo en la cancha y la situación”.

“Tenemos que respetar todo esto y prepararlo para el cambio de año, para la próxima convocatoria, donde seguramente tendrá mucho más tiempo y recuperará su confianza. Un atleta de su nivel tiene el placer de estar aquí cada vez que fue convocado, y esta vez no fue diferente, por eso creo que hay que alabar esa actitud que tuvo, sobre todo porque físicamente todavía depende de un complemento donde, si Dios quiere, de ahora en adelante estará. Nos hemos juntado y hemos creído oportuno, en este momento, no traerlo, para no precipitar ninguna situación con él”, finalizó.

Y respecto al caso de Endrick, Dorival señaló: “Tenemos varias decisiones tomadas que se toman hasta momentos antes de recibir la lista final. Tenemos algunas situaciones que necesitan estar bien definidas, como si los jugadores están rindiendo o no, un mayor peso en los que sí, porque no tenemos tiempo para entrenar, es un tiempo perdido, así que tenemos que pensar mucho en estos detalles”.

“Endrick fue un jugador fundamental en algunos partidos, nos estaba dando una buena respuesta. Hoy está viviendo un momento de transición en quizás el equipo más grande del fútbol mundial, un proceso natural. Todo esto lleva un poco de tiempo. Las puertas no están cerradas, él lo sabe, tengo confianza en él, que regrese al club con tranquilidad, con paciencia, para que pueda volver a luchar por su espacio”, concluyó, pidiéndole “la paciencia que está teniendo en el club, donde atraviesa un proceso de adaptación que lleva tiempo”.

Brasil marcha en la cuarta posición de las Eliminatorias Sudamericanas, con 16 puntos, por detrás del líder Argentina (22), Colombia (19) y Uruguay (16). Los compromisos contra Venezuela y Uruguay son válidos por las jornadas 11 y 12 del certamen clasificatorio para el Mundial de 2026.

Seguir leyendo:

FIFA y Confederación Brasileña felicitan a Neymar por su vuelta al fútbol

Brasil recupera terreno en la tabla con paliza a Perú

Brasil se apuntó una gran remontada en su visita a Chile