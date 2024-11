Tata Martino sobre la llegada de Neymar al Inter Miami: “Hoy es imposible”

El nombre del futbolista brasileño Neymar ha sido vinculado en los últimos días con el Inter Miami con una posibilidad para la temporada 2025.

Dichos rumores surgieron después de la compra de una propiedad en Miami por parte del astro brasileño, destapó todo tipo de especulaciones sobre un posible fichaje con el Inter Miami de Messi de cara a la temporada 2025, en la que el Inter Miami disputará el Mundial de Clubes.

De inmediato, todo tipo de especulaciones sobre el reencuentro de la MSN (Messi, Suárez y Neymar) en Miami salió a flote, generando gran ilusión en los aficionados del conjunto de Fort Lauderdale.

Ante esta situación el técnico de Inter Miami, Gerardo el Tata Martino habló sobre la posibilidad real que existe de ver a Neymar vistiendo la camiseta de Inter Miami, situación que dejó completamente en manos de la MLS y el cambio de las reglas salariales que permitan su fichaje.

“Ya habiendo venido Leo y todos los demás muchachos, todo lo que pueda pasar. Lo que no me imagino, es si la liga no flexibiliza el tema salarial, cómo se llevaría adelante, porque después escribirlo o decirlo en un medio está bien, no pasa nada, no trae ninguna consecuencia, pero la puesta en marcha nadie la explica y la realidad es que si algo tiene la MLS es que las reglas son estrictas y no se pueden romper, a menos que la MLS decida cambiarlas”, explicó Martino. Aquí el video con sus declaraciones.

Sobre este mismo tema, Martino reconoció que es prácticamente imposible contar con la llegada de Neymar, pues siguiendo las reglas establecidas por la MLS, es complicado. Por lo que Martino pidió no hacer caso a la situación sin tener fundamentos que puedan hacer posible el fichaje, algo que de momento reconoció.

“Lo que pasa es que es tirar nombres por tirar. No se puede hablar tan fácilmente y gratuitamente de futbolistas que podrían venir o no, me parece que cuando hablamos de esto se necesita otro tipo de sustento. No podemos hablar y mencionar a un jugador solo porque compró casa o porque se puso de novio con una chica de Fort Lauderdale, sería un disparate. Primero hay que analizar qué es lo que ofrece la liga y si realmente esto es posible, partiendo de esa base hoy esto es imposible, así que no hay más continuidad en la conversación”, agregó.

Finalmente, Gerardo Martino recordó cómo fue su etapa dirigiendo al Barcelona con Neymar, algo que califica como bueno y un recuerdo especial, más allá de no haber conseguido títulos.

