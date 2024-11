¿Alfredo Adame salió de “Los 50” sintiendo un completo rechazo por Leslie Gallardo?

Alfredo Adame, 66, fue uno de los personajes más impactante de “Los 50” en su segunda temporada. La razón es porque el mexicano era el de mayor edad y nunca rehusó participar en ninguna de las competencias dispuestas por “El León”, además logró conquistar a varios participantes que lloraron durante su eliminación.

Pero como era de esperarse, el actor de telenovelas no salió sin llevarse consigo algo de polémica, en primer lugar porque no logró congeniar con Leslie Gallardo, a quien describió como “una persona traicionera”. Además admitió que desde que compartieron juntos en La Casa de los Famosos 4, él ya no la toleraba y en esta segunda vuelta muchísimo menos.

Salió del reality pero admite tener sus favoritos para la gran final y se refiere a Naomi Mejía y Kenta Sakurai. Según el mexicano, ellos dos los únicos leales que han llegado a participar a esta competencia da manera honesta y sin perjudicar a nadie con su toma de decisiones y/o alianzas.

Al final del día, es importante reconocer que todos los que de momento han abandonado el juego, sin bien es cierto son fuertes, también es verdad que son los que más problemas o conflictos han presentado en contra de otros compañeros. En pocas palabras, parece que la dinámica del día a día sí influye mucho en las decisiones que toman los famosos en esta competencia en la que de por si “El León” no tiene ninguna preferencia.

Vale agregar que Adame también nos contó que además de querer ser parte de “La Casa de los Famosos All Stars”, él también recibió previamente una invitación para competir en “La Isla: Desafío Extremo”, pero dijo que no pudo aceptar, porque le había salido otro proyecto lejos de América. Pero además confirmó que “Los 50” es el reality que más ha podido disfrutar en comparación a otros.

