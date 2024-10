Bruce es el nuevo eliminado de Los 50; ¿confió en quién no debía?

Bruce Santillán salió eliminado de “Los 50” porque 15 votos no fueron suficientes para mantenerse a flote dentro de la competencia. Eso sí, como muchos otros que han sido eliminados, este competidor no se fue sin antes dejar “embarrado” a algunos de sus compañeros. Junto antes de salir de la hacienda le mandó un duro mensaje a sus compañeros: “Hay gente que no tiene palabra”, dijo Santillán.

El Divo lamenta su temprana eliminación de “Los 50” y espera entrar a Top Chef VIP o a LCDLF

De momento, esta segunda temporada se ha convertido en la más intensa de todas. Gran parte del público no sabe a quién favorecer, porque son muchos los rostros que empiezan a ganar terreno en la competencia, pero que durante las pruebas de eliminación no encuentran aliados suficientes para mantenerse a flote.

Hay que recordar, por otra parte, que esta edición ha presentado un nuevo aliciente para los que se van. Estos parecen tener más a la mano la oportunidad de volver al juego.

Actualmente, después de una entrevista con Alfredo Adame, entendimos que para muchos, dos de los grandes favoritos dentro de este reality son Naomi y Kenta. Según el actor mexicano, ellos dos representan lo mejor de lo mejor dentro del juego, porque han ido a jugar y además tanto en la arena como en los juegos individuales han demostrado ser siempre de lo mejor.

Sigue Leyendo más de Los 50 aquí:

· Los 50: Así se vivió la eliminación de Alfredo Adame, Tostao y Carolina Tejera

· Ellos son los eliminados de esta semana en “Los 50”

· Romina Marcos nos habla sin tapujos de todas las traiciones que se viven dentro de “Los 50”