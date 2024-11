El clima está en la boleta este noviembre: ¿Quién ofrece un camino real en estas elecciones?

Allentown, Pennsylvania, la ciudad a la que sirvo como alcalde, ha estado en las noticias como el epicentro de numerosos discursos políticos, con casi 40,000 de nuestros residentes identificándose como puertorriqueños, y como uno de los lugares donde los dos candidatos presidenciales están presentando visiones muy diferentes para el futuro. Estamos ante una contienda reñida, lo que significa que ambos candidatos necesitan asegurar a los votantes indecisos, en particular, a los latinos.

El clima es un tema importante que se está pasando por alto a pesar de su impacto en los estadounidenses. Este tema singular aumenta los costos del seguro de hogar, eleva los precios de los alimentos y pone en peligro nuestra salud y la de nuestras familias. Cuando los votantes examinan la trayectoria de los candidatos, la respuesta sobre quién ofrece un camino a seguir en cuanto al clima se vuelve evidente.

Donald Trump ha minimizado el impacto del cambio climático durante toda su campaña de 2024. Esta semana, en un mitin aquí, dijo que “la perforación y la fracturación hidráulica son buenas” y en una entrevista con Fox News mintió al pueblo estadounidense al decir que la perforación “es buena para el medio ambiente.” Durante su primera administración, revocó más de 100 políticas ambientales y climáticas que estaban diseñadas para proteger el agua, el aire y la vida silvestre de nuestra nación. Trump también ha referido consistentemente al cambio climático como un engaño, una postura imprudente e incluso peligrosa cuando consideramos que la comunidad latina está sufriendo efectos consecuentes debido a la crisis climática, la cual ha sido científicamente comprobada desde hace tiempo.

Afirmar que el cambio climático no es real no protege a las familias latinas de los eventos climáticos extremos. Simplemente permite que los líderes que hacen estas afirmaciones falsas y engañosas se mantengan al margen mientras vidas y medios de subsistencia son dañados, a veces de manera irreversible. Para muchos hogares latinos, el clima no es un problema abstracto, sino una preocupación tangible que exige atención y acción inmediata, ya sea la estabilidad de la vivienda o la seguridad laboral.

Una segunda administración Trump amenaza la seguridad laboral de miles que se han beneficiado de la Ley de Reducción de la Inflación de Biden-Harris, que invierte en la producción de energía limpia. Probablemente llevaría a una reducción de fondos para FEMA, que actualmente está ayudando a los gobiernos estatales y locales a recuperarse de eventos climáticos extremos como los incendios forestales que han destruido hogares y los huracanes que han devastado negocios locales. Además, eliminaría regulaciones que aseguran aire y agua limpios, dejándonos sin otra opción que comprar agua embotellada, un gasto adicional a nuestras ya altas facturas de comestibles. ¿Y por qué son tan caros los comestibles? El cambio climático es un factor significativo.

Como hemos visto con los huracanes Helene y Milton, los eventos climáticos extremos también interrumpen las cadenas de suministro, afectando la disponibilidad y los precios de los bienes esenciales. Los huracanes, en particular, pueden dañar la infraestructura, causando retrasos en la distribución de alimentos y necesidades básicas. Según Wilton Simpson, Comisionado del Departamento de Agricultura y Servicios al Consumidor, el huracán Milton causó más de mil millones de dólares en daños a agricultores y ganaderos en Florida. Esta interrupción afecta desproporcionadamente a las comunidades latinas, como pueden atestiguar muchos de mis constituyentes puertorriqueños. Miles de refugiados climáticos de Puerto Rico se trasladaron a Pensilvania después de que el huracán María, una tormenta de categoría 4, devastara la isla hace siete años.

Muchos tuvieron que irse después de que Trump obstaculizara severamente la ayuda tan necesaria, impusiera restricciones a la aprobación y distribución de fondos para desastres y minimizara el impacto que el huracán tuvo en la comunidad. Incluso hoy en día, los puertorriqueños son constantemente recordados del impacto de la tormenta en la infraestructura de su isla, con cortes de energía que ocurren a diario. Legislaciones como el plan de energía limpia, para la cual la vicepresidenta Harris fue el voto decisivo, y la Ley de Infraestructura Bipartidista abordan estos problemas al incluir inversiones en infraestructura resiliente para asegurar una cadena de suministro más estable y confiable.

El Proyecto 2025, que sirve como el plan no oficial de Trump para su visión de Estados Unidos, tiene como objetivo desmantelar múltiples agencias que benefician a los estadounidenses. Para empezar, el documento indica una intención de desmantelar la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, la agencia responsable de monitorear el clima y el tiempo global. Este movimiento probablemente está motivado por el papel de la agencia en verificar muchas de las afirmaciones de Trump. Además, el Proyecto 2025 apunta a proyectos de resiliencia que son cruciales para salvar vidas a medida que los eventos climáticos extremos se vuelven aún más severos. Esta agenda radical aumentará los costos de la energía y los alimentos y nos pondrá a todos en riesgo.

En contraste con el enfoque exclusivo de combustibles fósiles de Trump, la vicepresidenta Kamala Harris ofrece una visión razonable y prospectiva para abordar el cambio climático. Su administración se basaría en el trabajo iniciado por el presidente Biden, que se centra en proteger el medio ambiente mientras se crean empleos y se reducen los costos para las familias trabajadoras. En Pensilvania, el Plan de Energía Limpia de Biden-Harris ha ayudado a revitalizar los empleos en la manufactura y ha realizado inversiones sustanciales en iniciativas de energía limpia, lo que ha llevado a aumentos notables en los ingresos fiscales locales. Por ejemplo, la planta de Harley Davidson en York, Pensilvania, recibió una subvención que ha protegido más de 1,300 empleos y creado puestos adicionales para producir motocicletas eléctricas.

La vicepresidenta Harris considera el aire y el agua limpios como derechos humanos esenciales y visualiza una economía de oportunidades donde el clima tiene un papel clave. Su compromiso con la energía limpia y la sostenibilidad promete ahorros a largo plazo y un planeta más saludable para las generaciones presentes y futuras.

El historial de Harris en materia de clima puede jugar a su favor. Según una encuesta reciente de BSP Research y Climate Power, los jóvenes latinos, un grupo demográfico con el que la vicepresidenta Harris está luchando por conectarse, apoyan responsabilizar a las grandes petroleras y se oponen a la reversión de las inversiones en energía limpia por parte de Trump. Este dato podría contener una clave importante para desbloquear el apoyo de este grupo de votantes, al que la campaña de Harris está tratando de llegar actualmente.

En estos días finales, mientras la nación se encuentra en una encrucijada, los votantes deberían revisar detenidamente el historial de cada candidato en materia de clima. El futuro de nuestro país y planeta depende de decisiones informadas que se tomen hoy. La conclusión es que cuando los puertorriqueños más lo necesitaban, él respondió lanzando rollos de papel toalla, y no ha cambiado en absoluto, como vimos después de su mitin en Nueva York. Trump atiende principalmente a los intereses de los multimillonarios y las compañías de combustibles fósiles, mientras que la vicepresidenta Harris se enfoca en proteger a las comunidades y proporcionar estabilidad económica mientras protege el medio ambiente. ¿Elegirás a un líder que nos trate con respeto y nos lleve hacia adelante con visión e integridad? ¿O a uno que nos denigra, se queda al margen y prioriza el beneficio personal? La elección es tuya.

(*) Por Matthew Tuerk, Alcalde de Allentown, Pensilvania.

