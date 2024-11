El festival CortoCircuito de Nueva York celebra sus 20 años

Los organizadores del CortoCircuito Latino ShortFest están preparados para celebrar 20 años del festival. Esta edición se llevará a cabo del 6 al 8 de noviembre en Nueva York. Las proyecciones de la selección para este año se harán en el Instituto Cervantes NY y en el Espacio de Culturas @KJCC.

Desde su fundación, este festival se ha dedicado ha programar y proyectar películas de cineastas de América Latina, España y de migrantes latinos en Estados Unidos. La entrada a este festival es completamente gratuita.

Diana Vargas, directora y co-fundadora del festival, dice: “Durante más de 20 años, hemos establecido una presencia poderosa en la ciudad a través de un programa cuidadosamente curado que mantiene los más altos estándares de excelencia. Con un compromiso con la calidad cinematográfica, hemos construido una audiencia que valora la narración reflexiva: obras que no solo entretienen sino que desafían las normas sociales, generan conversaciones significativas e invitan a la reflexión crítica sobre las complejidades de nuestro mundo. CortoCircuito ha fomentado una comunidad de espectadores que buscan algo más que entretenimiento; buscan narrativas que inspiren, conecten y resuenen profundamente”.

En la edición de este año se ha seleccionado cortometrajes innovadores y premiados. La idea es que cada una de las producciones muestren una perspectiva actual sobre la vida contemporánea, la identidad y el arte de América Latina, España y Estados Unidos, de este últimos a través de la mirada de los latinos que viven allí.

La inauguración del CortoCircuito será el 6 de noviembre en el Instituto Cervantes NY. Ese día y en esa locación se proyectará ‘To Bird or Not to Bird’, de Martin Romero (España); ‘Jíbaro’, de Osmanys Sánchez (Cuba); ‘A Menina A O Pote / La Niña y el Pote’, de Valentina Homem y Tati Bond (Brasil); ‘Afuera el Mundo Cae Sobre Mí’, de Andreas Acevedo (Colombia); ‘Ciela’, de Mauricio Sierra (México); ‘Bogotá Story’, de Esteban Pedraza (EE. UU.-Colombia); ‘Los Mundos de Reni’, de Claudia Ruiz (Argentina).

El segundo día del festival se proyectará ‘Graciela’, de Javier García (México); ‘Sola’, de Oscar Cárdenas (Chile); ‘A Street View’, de Loreto Saiz y Alfonso Villanueva (España); ‘El Aniversario’, de Patricia Ramos (Cuba-Nicaragua); ‘El Cañón’, de Martin Seeger (Chile); ‘Fieras’, de Andrés Felipe Ángel (Colombia-EE. UU.); ‘La Trampa’, de Ferney Iyokina Gittoma (Colombia); ‘Ruido Da Pele / Piel Desconocida’, de Gustavo Milan (Brasil); ‘La Asistente’, Pierre Ramos (Perú).

Durante el tercer y último día del festival se homenajeará a los cineastas latinos que viven en Estados Unidos. Los cortos que se proyectarán ese día serán: ‘Your Own Boss’, de Álvaro Guzmán Bastida (España-EE. UU.); ‘Humo’, de Rita Basulto (México); ‘Carpeteo’, de Adriana González-Vega (EE. UU. – Puerto Rico); ‘Azul Pandora’, de Alan González (Cuba); ‘Abrazo’, de Paola Baldión (EE. UU.); ‘Pássaro Memoria / Un Pájaro Llamado Memoria’, de Leonardo Martinelli (Brasil); ‘La Gran Obra’, de Alex Lora (España-EE. UU.).