Hailey y Justin Bieber posan con su bebé en el primer Halloween del pequeño

El cantante Justin Bieber y su esposa, Hailey Bieber, recibieron a su primer hijo, Jack Blues, el pasado 23 de agosto. Pese a que publicaron imágenes del día del nacimiento, el pasado jueves 31 de octubre, por primera vez, los orgullosos padres posaron con su bebé y, dada la fecha, lo hicieron de la mano de la temática de Halloween.

A través de una serie de instantáneas que compartió Justin en su cuenta de Instagram, Hailey, de 27 años, aparece disfrazada de la superheroína Kim Possible, por lo que deslumbró con su cabellera roja. Por su parte, el icónico intérprete de “Baby” lució un look relajado: gorra negra, anteojos de sol y suéter en el mismo tono; mientras que para la parte inferior eligió unos jeans azul, el mismo que su pareja.

Lo que más ternura dio es que el músico de 30 años sostenía en brazos a su pequeño, quien se sumó al característico outfit de la Noche de Brujas con un mameluco blanco y un gorrito.

Como el intérprete canadiense tiene poco más de 295 millones de seguidores en la red social, los ‘Me Gusta’ y comentarios no tardaron en aparecer para enviarles toda clase de buenos deseos.

Cabe señalar que desde que Justin Bieber y Hailey Bieber anunciaron el nacimiento de su primer hijo Jack Blues Bieber, el acontecimiento emocionó a sus admiradores.

La noticia la confirmó el canadiense, quien subió en su cuenta personal una foto de la modelo sosteniendo al bebé y acariciando uno de sus pies. De esta manera, escribió: “Bienvenido a casa, Jack Blues Bieber”. Por su parte, la hija de Stephen Baldwin subió la publicación en sus historias.

La pareja, quienes iniciaron una relación en julio de 2016 y se casaron dos años después, habían manifestado en varias ocasiones sus deseos de ser padres. “¿No puedo estar hinchada y no estar embarazada? Mentiría si dijera que todo esto no me afecta”, señaló la modelo estadounidense en su momento a la revista GQ, aunque luego se refirió al hecho de ser madre como algo que en algún momento iba a suceder.

Por su parte, el intérprete aclaró muchas veces que quería ser padre: “Voy a tener tantos bebés como Hailey quiera tener. Me encantaría tener yo mismo una pequeña tribu. Creo que Hailey todavía tiene algunas cosas que quiere lograr como mujer, y creo que simplemente no está lista todavía. Y eso está bien”, aseguró.

