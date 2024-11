23 latinos fueron nominados al Bate de Plata en las Grandes Ligas

Este lunes fueron anunciados los candidatos al Bate de Plata de las Grandes Ligas que se entregará este martes 5 de noviembre y entre los nominados un total de 23 latinos destacaron a la ofensiva, de los cuales 13 corresponden a la Liga Americana y 10 a la Liga Nacional.

Nombres como Vladimir Guerrero Jr., José Ramírez, Yordan Álvarez, Juan Soto en la Liga Americana o Francisco Lindor, Elly De La Cruz, Ketel Marte o Luis Arráez en el viejo circuito encabezaron los nominados en una lista que también cuenta con candidatos de poder de otras nacionalidades.

Aunque la lista es larga y ya el hecho de haber sido nominados es una recompensa, no todos tendrán la posibilidad de hacerse con el galardón, que llega horas después de que se anunciaran los ganadores al Guante de Oro de las Grandes Ligas, con cuatro latinos haciéndose con los honores.

De hecho, en categorías como la primera base de la Liga Americana, Guerrero Jr. (Blue Jays) se enfrentará a su paisano Carlos Santana (Twins), uno de los ganadores del Guante de Oro este domingo.

Otras competencias reñidas serán la segunda base de la Liga Americana, con los venezolanos José Altuve (Astros) y Gleyber Torres (Yankees), que buscarán otro galardón para sumar a sus vitrinas.

En la Liga Nacional destaca que el enfrentamiento entre shortstop está marcado con solo hispanos, con Lindor (Mets), De La Cruz (Reds) y Willy Adames (Brewers) como candidatos.

Mira la lista completa de nominados al Bate de Plata de Grandes Ligas, con los latinos resaltados en negritas aquí:

Liga Americana:

Receptor: Yainer Díaz (Houston Astros), Shea Langeliers (Oakland Athletics), Salvador Pérez (Kansas City Royals) Cal Raleigh (Seattle Mariners).

Primera Base: Carlos Santana (Minnesota Twins), Vladimir Guerrero Jr. (Toronto Blue Jays), Josh Naylor (Guardians)

Segunda Base: José Altuve (Houston Astros), Colt Keith (Detroit Tigers), Marcus Semien (Texas Rangers), Gleyber Torres (New York Yankees)

Shortstop: Bobby Witt Jr. (Kansas City Royals), Gunnar Henderson (Baltimore Orioles) Corey Seager (Texas Rangers)

Tercera Base: Alex Bregman (Houston Astros), Rafael Devers (Boston Red Sox), José Ramírez (Cleveland Guardians)

Jardineros: Jarren Durán (Boston Red Sox), Riley Greene (Detroit Tigers), Aaron Judge (New York Yankees), Anthony Santander (Baltimore Orioles), Juan Soto (New York Yankees)

Bateador designado: Giancarlo Stanton (New York Yankees), Yordan Álvarez (Houston Astros), Brent Rooker (Oakland Athletics)

Utility: Willi Castro (Minnesota Twins), Josh Smith (Texas Rangers), Jordan Westburg (Baltimore Orioles)

Liga Nacional:

Receptor: William Contreras (Milwaukee Brewers), J.T. Realmuto (Philadelphia Phillies),

Will Smith (Los Angeles Dodgers)

Primera Base: Pete Alonso (New York Mets), Freddie Freeman (Los Angeles Dodgers), Bryce Harper (Philadelphia Phillies)

Segunda Base: Luis García Jr. (Washington Nationals), Jonathan India (Reds), Ketel Marte (Arizona Diamondbacks)

Shortstop: Willy Adames (Milwaukee Brewers), Elly de la Cruz (Cincinnati Reds), Francisco Lindor (New York Mets)

Tercera Base: Matt Chapman (San Francisco Giants), Manny Machado (San Diego Padres), Alec Bohm (Philadelphia Phillies)

Jardineros: Jackson Chourio (Milwaukee Brewers), Teóscar Hernández (Los Angeles Dodgers), Jackson Merrill (San Diego Padres), Jurickson Profar (San Diego Padres) Seiya Suzuki (Chicago Cubs)

Bateador designado: Shohei Ohtani (Los Angeles Dodgers) Marcell Ozuna (Atlanta Braves)

Utility: Luis Arráez (San Diego Padres), Mookie Betts (Los Angeles Dodgers), Jake Burger (Miami Marlins) Bryan Reynolds (Pittsburgh Pirates)

