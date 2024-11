Artistas boricuas de Camden, NJ, diseñan y subastan playeras de los Devils

Uno de los sueños de los hermanos diseñadores Lu y Jay Reyes es llenar de arte todos los espacios posibles de su natal Camden, Nueva Jersey para lograr “que nuestro barrio sea un poco más hermoso”.

Por lo pronto se movieron a la vecina comunidad de Newark donde la administración del equipo de hockey, Devils de N J, pidió a los Reyes brothers el diseño de las playeras que portarían los jugadores de hockey de esa franquicia durante la Noche de la Herencia Hispana, celebrada por la organización.

Los Super Poor Kids, como también se hacen llamar los hermanos de padres puertorriqueños, enriquecen sus diseños con elementos de su origen cultural y la influencia de otras corrientes. El resultado es un estilo abstracto de colores vibrantes y mezcla de símbolos culturales combinados.

Por ejemplo, al diseñar la playera de los Devils usaron siluetas que representan plantas que florecen en Puerto Rico y otros países al sur; estrellas que lucen las banderas de muchos países hispanos y que simbolizan unidad, guía y esperanza; hojas que representan la variedad de la tierra de países latinoamericanos y caribeños, y el sol, que representa calidez y vitalidad.

“Nuestro enfoque abstracto nos permitió combinar creativamente símbolos culturales en una imagen que simboliza la unión del pueblo hispano, nuestra tierra y nuestra herencia”, dicen los Reyes en entrevista con El Diario de Nueva York.

Explican que el uso de texturas en capas, formas superpuestas y colores vivos dota de profundidad a la composición y la convierte en algo más que un logotipo. “Es una celebración de la diversidad, la naturaleza y la resiliencia, todo perfectamente unido”.

Para ellos que se han movido sobre todo en el arte callejero, “colaborar con los New Jersey Devils tiene un inmenso significado” debido a que su objetivo “es inspirar a los jóvenes a que compartan pasiones similares”. Así, los Reyes sintetizan su mensaje: “Demostrar que pueden perseguir sus sueños y lograr lo que se propongan”.

Lamento boricua

Una de las cosas que más afecta a los hermanos Reyes es que nunca aprendieron a hablar español siendo hijos de padres puertorriqueños. “Hicimos este proyecto es porque hay muchos hispanos que no hablan español y que, a menudo, no se sienten tan representados”.

Confiesa Jay que cuando su padre llegó a Camden directo de Puerto Rico “solían burlarse de él debido a su fuerte acento y a que apenas podía hablar inglés; entonces, cuando nacimos, él no quería eso para nosotros así que solo nos enseñaron inglés para evitar que nos acosaran en la escuela”.

Expresa que cuando era jóvenes e iban creciendo, eso no significaba mucho para ellos pero que pasado el tiempo cuando se hicieron mayores, “empezamos a entender que, por no hablar español, nos perdíamos algo de nuestra cultura, de nuestra herencia”.

Sin embargo, dice que a pesar de las limitaciones del idioma y las cosas que se perdieron, nunca es tarde en “ponernos al día”.

Por eso cuando vieron la convocatoria abierta para artistas hispanos con los Devils, no lo dudaron pues, aunque crecieron sin hablar español, “somos hispanos, completamente puertorriqueños, 100% boricuas, y pensamos: ¿Por qué no intentarlo?”:

Sintieron que la barrera del idioma no los debería relegar así que enviaron su proyecto contando además su historia. “Somos hispanos, no hablamos español, nos sentimos un poco desconectados de nuestra cultura, pero esta es nuestra forma de sumergirnos de nuevo y devolverle algo a la comunidad y a los Devils”.

Algo en su mensaje debió tocar la sensibilidad de la organización que, al final, los eligieron como el proyecto ganador. “Y aquí nos tienes”, dice Ray.

Integrantes de los Devils muestran orgullosos la camiseta del equipo con diseño exclusivo del mes de la Herencia Hispana. /Cortesía Devils Crédito: Cortesía

20 años de trabajo que rinde frutos

Los Super Poor Kids eligieron ese nombre “porque Camden es muy pobre, no hay mucho dinero y nosotros crecimos como niños pobres”, recuerda Jay trazos de su infancia. “Así que si queríamos ropa cara mi madre no tenía para comprarla, por lo que teníamos que hacerla nosotros mismos con pintura: Luego ya no parecía ropa de niño pobre”, se jacta.

Su amor por pintar surgió desde pequeños. “Siempre estábamos dibujando”, acepta. “Pero cuando éramos adolescentes nos pusimos muy serios, hicimos y vimos muchos grafitis, nos relacionamos con artistas y trabajamos cinco años para una empresa que tenía a un montón de artistas pintando prendas de ropa”, detallan sobre el que fue su origen.

Paralelamente al tomar clases de pintura, floreció su amor por el arte. Luego ingresaron a la universidad donde aprendieron un poco más, y al salir decidieron “llevar nuestro arte a otro nivel y centrarnos en el que ya era nuestro oficio”.

“Prácticamente empezamos a pintar alrededor de 2005 así que hemos estado pintando durante casi 20 años” agrega Lu. Pueden ser acrílico sobre una camiseta, pintura en aerosol, pinturas sobre paredes, lienzos, cosas así. Y también participan en subastas y organizaciones benéficas.

Por lo pronto las camisetas que los Reyes Brothers diseñaron y que usaron los Devils la noche del 22 de octubre, se subastarían y las ganancias irán a la organización Tree House Cares, que proporciona alimento, comida caliente, ropa, entre otros bienes, a las comunidades y familias de Nueva Jersey. Los fanáticos pueden ver más detalles en newjerseydevils.com/auction.

El trabajo de los hermanos Reyes se puede consultar en: X @SuperPoorKids Instagram: thesuperpoorkids