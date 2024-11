Bodai eleva el concepto de comida china en Nueva York

El concepto del nuevo restaurante Bodai es servir comida “verde, saludable, orgánica y fresca”, así lo asegura el Chef Maestro Chino Guo Wenjun, quien con más de 40 años de experiencia en la gastronomía de su país acaba de hacer realidad uno de sus mayores sueños culinarios.

Ubicado en la planta baja de The Randolph House, en Midtown Manhattan, el local es un verdadero viaje a la cultura china. Los comensales son recibidos por un mesero o mesera vistiendo una túnica tradicional, antes de atravesar unas puertas de madera adornadas con tallados tradicionales.

Ya adentro, a primera vista resaltan las hermosas sillas y mesas de madera, los platos de diseños orientales, las lámparas de papel y, sobre todo, un jardín Zen con ladrillos azules y jarras de las que fluye una cascada bajo un árbol de granada, diseñado por el mismo chef con artefactos de su propia colección personal.

La versión de costillas agridulce del lugar hechas con tofu y fruta./Cortesía

“Siento que la comida china está subestimada en los Estados Unidos, por eso decidí abrir un restaurante high end en Nueva York, que junte a personas de todo el mundo”, cuenta a través de una traductora el chef Guangzhou, un discípulo de séptima generación en la línea de chefs reales, en la disciplina de la Cocina Imperial China.

La experiencia culinaria en Bodai, palabra qye se deriva del término sánscrito y significa iluminación y sabiduría, es un menú de degustación de nueve platos, basado en recetas ancestrales de la cultura vegetariana de la “Cocina del Palacio Qing”, significativa en la cocina real, que tomó dos años en desarrollarse.

Receta ancestral de pasta china./Cortesía

“Los primeros dos primeros años que viví en Estados Unidos viajé por todo el mundo para encontrar los ingredientes. Estaba buscando los sabores más originales, quería destacar los sabores de los mismos ingredientes y mezclarlos para crear otros”, aseguró chef Guo quien ha ocupado puestos como Chef Ejecutivo en el Hotel Internacional Beijing Palace de Siete Estrellas de Platino, el Club Internacional de Villas Jardín de Diaoyutai, y ha sido reconocido por China como Maestro de las Artes Culinarias Chinas de Élite y ganado la Medalla de Oro en el Concurso de Cocina de Asia.

Con una capacidad máxima de 10 comensales por sesión, el comedor de Bodai está diseñado para asegurar que cada persona reciba atención personalizada. Los meseros explican cuidadosamente cada plato, sus ingredientes y la historia detrás de su creación, mientras suena música tradicional china de Guqin de fondo.

Para comenzar, los invitados pueden elegir entre cuatro variedades de té de cortesía (hibisco, arándano, rosa de manzana o cinco tipos de negro (mora negra, frijoles negros, etc.), u optar por un maridaje de vino seleccionado específicamente para complementar cada plato.

La degustación comienza con un platillo llamado “The Life of Enlightenment”, una presentación de los cinco sabores básicos de la cocina china y las emociones de la vida: ácido (arrepentimientos y pérdidas), dulce (alegría y éxitos), amargo (desafíos y dificultades), picante (pasión y aventura) y salado (simplicidad y autenticidad de la vida).

Luego, los amantes de los hongos o champiñones estarán muy complacidos con el Stickopus Japonicus (hongo de coliflor) servido con una salsa cremosa de pepino. El deleite gastronómico continúa con el “Bodai Buddha Jumps Over the Wall”, una especie de sopa hecha con 21 vegetales cocinados a fuego lento durante nueve horas con nueve tipos de hongos; el Boletus a la Plancha con arroz orgánico de mijo verde; unas Costillitas Vegetarianas agridulces con los sabores clásicos de la Cocina del Palacio Imperial, reemplazados con ingredientes vegetales como piel de tofu y pera coreana, que no tienen nada que envidiarle a las costillas de cerdo que todos conocen; el Hongo Nepalés con quinoa crujiente en salsa de pimiento chile quemado; el Arroz al Vapor Bo-Yu, que combina nueces frescas con goma de durazno suave; y una receta antigua de fideos Zhajiang con trufa negra.

El platillo de hongos de coliflor servido con una salsa cremosa de pepino./Cortesía

Para el postre, el Nectar of the Gods (Néctar de los Dioses) sorprende por su exacto parecido a dos huevos en su cáscara, recreados con una cáscara real pero que utiliza duraznos amarillos, papayas y nido de golondrina plateado para crear su yema, tanto en apariencia como en textura, aunque con un sabor dulce y agradable.

El postre bautizado con el nombre “Néctar de los Dioses”. / Cortesía

Para complementar el menú, el novedoso y original restaurante ofrece una lista de champanes y vinos principalmente franceses y de California.

El precio del menú degustación es de $99. También está disponible un maridaje de vinos de cinco platos con el menú degustación vegetariano por $95. Al ser una experiencia muy personal, el lugar sirve sólo dos turnos por noche, a las 5 y 7 pm, con un máximo de 10 personas por turno.



Bodai está ubicado en el 135 East 50th Street, Nueva York, NY 10022

Reservaciones en la página www.bodainyc.com o llamando al (917) 463-7997.