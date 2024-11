Jugador se rompió la rodilla al festejar un touchdown como Cristiano Ronaldo

La influencia de Cristiano Ronaldo, uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos, no conoce fronteras y esto se reflejó en un partido de futbol americano colegial en los Estados Unidos, lamentablemente, no fue de la mejor manera.

Demeer Blankumsee, receptor de los Memphis Tigers, imitó el famoso festejo del portugués luego de anotar su segundo touchdown de día y en la caída se lastimó la pierna.

Las imágenes se viralizaron en redes sociales de inmediato y un gran número de usuarios expresaron palabras de aliento para el ala abierta, pues se nota de inmediato que se trata de algo serio.

Por si esto no fuera suficiente, los locales terminaron sucumbiendo ante la University of Texas at San Antonio por marcador de 44-36, apenas el segundo descalabro de la temporada.

Antes de la desafortunada lesión, Blankumsee se embolsó seis recepciones para 142 yardas, el número más alto de su carrera, y un par de anotaciones. De haberlo tenido en el campo más tiempo, quizá los Tigers se hubiesen ido con el triunfo, pues la defensa rival claramente no tenía respuestas para el hombre que también formara parte de la Universidad de Toledo.

Previo al cotejo donde terminó lesionado, el receptor tenía 28 atrapadas para 335 yardas y tres viajes a la zona prometida. Su emoción después de la actuación que estaba firmando era lógica y claramente perdió la concentración al momento de saltar para celebrar. Pronto se conocerá más sobre el alcance de la lesión y si es menos grave de lo que las imágenes proyectan.

Aquí el video de la acción.

