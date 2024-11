La casa del príncipe Andrew está infectada de moho

Desde hace varios meses el rey Carlos III ha reforzado la presión para que su hermano, el príncipe Andrew, deje de una vez por todas Royal Lodge. En septiembre de este año se dijo que el rey le dio dos opciones: cubrir él mismo los gastos de la propiedad o mudarse a una casa más pequeña.

Al mismo tiempo que los hermanos pelean, el estado de la propiedad sigue empeorando. Recientemente el diario británico ‘The Sun’ informó que la residencia Royal Lodge ahora está infectada de moho. Se ha podido ver moho negro y grietas en la fachada de la casa.

Esta no es la primera vez que se dice que la casa se encuentra en mal estado. En junio de este año se aseguró que el palacio del príncipe Andrew está abandonado con él dentro.

No es de extrañar que la propiedad esté así, pues el príncipe no tiene el dinero suficiente para cubrir los gastos del mantenimiento de la gran residencia. Hace poco el rey Carlos III decidió no pagar más la cuota anual de £1 millón de libras esterlinas que solía recibir.

Una de las razones por las que le príncipe Andrew se niega a entregar el lugar es porque durante los últimos años ha invertido dinero en reparaciones. Se dice que desde que se mudó en 2003 ha invertido hasta £7 millones de libras esterlinas.

Lo que el monarca quiere es que su hermano se mude a la recién reformada Frogmore Cottage, la propiedad que durante un tiempo perteneció a Harry y Meghan Markle. Algunos dicen que el lugar será puesto en alquiler.

