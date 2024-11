Nuestros derechos como votantes

Mañana, martes 5 de noviembre, tendrá lugar la elección general para la que nos hemos estado preparando desde hace meses. Es muy probable que con nuestro voto decidamos cómo será el país en el que viviremos nosotros, y quizá el país en que vivirán nuestros hijos y nietos. También es probable que nuestra comunidad determine el resultado de la elección y sus consecuencias. Por eso es crucial que todas y todos los latinos que estemos habilitados para votar participemos sin sorpresas, obstáculos o dificultades.

Millones de personas ya han votado por adelantado en persona, por correo o por medio del absentee ballot o voto ausente. Si alguien en Nueva York ha votado por correo y quiere consultar que sucedió con su voto, puede visitar https://voterlookup.elections.ny.gov/

Aunque ya es tarde para pedir un absentee ballot, si ya lo solicitaron pero todavía no lo han devuelto, recuerden que aún pueden –y deberían– hacerlo. Pueden llevar su voto a la Junta Electoral del condado en que vivan hasta las 9 pm de mañana. También pueden enviarlo por correo, si está franqueado por la oficina postal mañana, 5 de noviembre, a más tardar.

Si mañana van a votar en persona, es importante que conozcan sus derechos.

“Todo votante tiene derecho a que alguien que él o ella designe le acompañe cuando vote. Pero ese acompañante no puede ser un representante de su empleador ni de su sindicato”, comenta Emely Paez, Directora Senior de Relaciones Comunitarias y Gubernamentales de la Hispanic Federation.

Si nuestro nombre no figura en los registros del sitio de votación, todos tenemos derecho a votar por escrito. Eso se hace por medio de lo que en inglés se llama paper affidavit ballot.

También tenemos derecho a votar por escrito si hemos cambiado de domicilio en la Ciudad de Nueva York y aún no hemos informado a las autoridades de esa mudanza, o si los demás sistemas de votación no funcionan.

“Otro derecho muy importante”, añade Emely, “es el de pedir la ayuda de un intérprete o traductor. Si alguien no entiende o no se puede expresar satisfactoriamente en inglés, no se olviden de ese derecho, porque en casi todos los lugares de votación hay alguien que puede entenderle y explicarle en español”.

Recuerden que el personal en los sitios de votación está allí de manera voluntaria. Así que si tienen alguna duda, pregunten sin temor, en español o en inglés. No sean tímidos, porque cada voto es muy importante no sólo para ustedes sino para nosotros y para la democracia.

Los votantes también deben recordar que si es la primera vez que participan en una elección, tendrán que presentar documento de identificación.

“Y no se olviden que tienen derecho a votar desde las 6 AM hasta las 9 PM, siempre y cuando para esa hora estén en la fila que les corresponde en el sitio de votación”, termina diciendo Emely.

Recuerden que tienen tres minutos para votar una vez que comienzan el proceso de emisión del voto, aunque es probable que si no hay mucha gente esperando les permitan más tiempo para hacerlo.

No lleven ninguna ropa ni otros objetos con consignas políticas, o imágenes o nombres de candidatos o de partidos, porque está prohibido.

Para cualquier otra duda, llamen a la línea de ayuda de la Junta Electoral, o Board of Elections. El número es 866-VOTE-NYC, u 866-868-3692… 866-868-3692 y es una línea bilingüe, en español o en inglés.

También pueden pedir ayuda a través de la línea gratuita y bilingüe de nuestra Hispanic Federation, llamando al (866) HF AYUDA o (866) 432-9832.

¡Celebren con nosotros el 34to aniversario de la Hispanic Federation, y hasta la próxima columna! ¡A votar, y buena suerte!

Frankie Miranda es el presidente de la Hispanic Federation