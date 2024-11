Xavier Society for the Blind  utiliza la tecnología más avanzada para ayudar a las personas con discapacidad visual

El Mes Mundial de Concientización sobre la Ceguera fue celebrado y Caridades Católicas quiere destacar a una de sus agencias miembro que ha ayudado a las personas con discapacidades visuales durante 124 años: la Sociedad Javier para Ciegos (también conocida in inglés como Xavier Society for the Blind, ó XSB). La historia de la sociedad comienza con Margaret Coffey, una maestra para personas con incapacidad visual, y el padre Joseph Stadelman, un visionario sacerdote jesuita de la ciudad de Nueva York, que quería que los católicos con discapacidades visuales tuvieran los recursos para aprender y hacer su alabanza. Este deseo llevó a la creación de la XSB. Ellos pronto adquirieron la tecnología más avanzada en ese entonces, una prensa para imprimir en braille, para poder así proporcionar el libro católico más importante de su época, el Catecismo de Baltimore.

La XSB, después de más de un siglo de su fundación, sigue utilizando tecnología de vanguardia para poner a disposición de las personas con discapacidades visuales o totalmente invidentes libros y publicaciones católicas importantes. Xavier proporciona a sus clientes libros y publicaciones espirituales y religiosas en letra tamaño grande y formatos de audio.

Con más de 1.325 títulos, el contenido en braille de alta calidad sigue siendo el centro de su misión. La mayoría de los materiales en braille que ofrece Xavier no están disponibles en otras fuentes. La sociedad ofrece una amplia gama de ofertas que incluyen la Biblia, las lecturas y respuestas de las misas de los domingos y días festivos (Propios de la Misa), libros sobre los santos, encíclicas papales, novenas y libros de texto religiosos para la formación de la fe de los estudiantes. Xavier también proporciona las lecturas de la misa dominical en braille en español. Los Propios de la Misa dominical en braille en inglés se envían a más de 700 clientes cada mes. Esto equivale a un total de casi 760.000 páginas en braille al año. XSB ha estado ampliando su oferta en español, tanto en braille como en audio, en los últimos años.

Recientemente, Xavier publicó una versión actualizada de la Nueva Biblia Americana, Edición Revisada (Antiguo y Nuevo Testamento). Por primera vez, esta versión de la Biblia estará disponible para los usuarios de Xavier en cartuchos o casetes que se pueden reproducir en las máquinas de libros parlantes digitales que el Servicio Nacional de Bibliotecas para Personas con Discapacidades Virtuales y Personas con Dificultad para Leer proporciona a las personas no videntes o con alguna discapacidad visual.

La Sociedad Xavier explora continuamente formas de utilizar la tecnología, expertos independientes y asociaciones con otras organizaciones para ofrecer una mayor variedad de material de lectura accesible tanto en inglés como en español a una audiencia más amplia de personas de fe con discapacidades visuales, totalmente ciegas, o con baja visión. Esta ha sido la misión de la sociedad desde su fundación en 1900.

Para más información llame a Xavier Society for the Blind al (212) 473-7800 o visite a xaviersocietyfortheblind.org

Malachy Fallon, Xavier Society for the Blind