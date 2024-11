Camila Sodi: “Mi madre sigue en terapia intensiva”

El lunes pasado se cumplieron 18 días desde la hospitalización de Ernestina Sodi en el hospital ABC de Santa Fe, Ciudad de México, tras sufrir un infarto al miocardio. Su hija mayor Camila Sodi compartió un emotivo mensaje en Instagram, donde expresó sus sentimientos ante esta difícil situación, en la que ha decidido confiar en Dios mientras acompaña a su madre.

A pesar de la adversidad, Ernestina continúa demostrando fortaleza y resiliencia: “Mi madre sigue en terapia intensiva, hoy son 18 días… Hace días dejé de pelearme con la realidad. Si ella confía, yo confío ciegamente. Puedo ver y sentir a través del dolor, del suyo y del mío. Veo su resiliencia. Veo y siento su espíritu, inquebrantable”, comenzó escribiendo Camila en su cuenta de la red social de la camarita.

Sin embargo, no ha querido ofrecer mayores detalles de la situación real que viene atravesando su progenitora: “Me siento bendecida aún en este momento tan duro. Veo y siento el amor de mis seres amados, cómo me cuidan, cómo me procuran, cómo me contienen. El amor que he cosechado durante mi vida es mi sostén absoluto”.

Camila, quien había pedido donaciones de sangre a través de su red social la semana anterior, habló sobre la importancia del amor y apoyo de su familia en estos momentos críticos. Aunque el pronóstico médico sigue siendo reservado, ella mantiene la esperanza de la recuperación de su madre. En su mensaje, la actriz enfatizó la relevancia del acompañamiento y el cariño familiar en esta dura experiencia.

El mensaje de Camila Sodi ha resonado con muchos seguidores, quienes han mostrado su solidaridad y ánimo hacia la familia, enviando mensajes de aliento a través de redes sociales. La situación ha despertado un gran interés en el público, que sigue de cerca el bienestar de Ernestina Sodi y de su familia. Sin duda, este momento ha cimentado aún más los lazos familiares, recordando la importancia de estar unidos en las adversidades.

“No entiendo esta situación, pero no tengo que hacerlo, yo solo la acompaño con mi presencia, plantada en el amor y en la fe que ella sigue enseñándome”, culminó escribiendo en Instagram.

