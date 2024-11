Francisca culpa a Nodal de lo que pasa con Cazzu y Ángela Aguilar

La situación entre Christian Nodal, Ángela Aguilar y Cazzu ha generado un intenso debate en los medios de comunicación, especialmente en programas como Despierta América. Las declaraciones de la argentina, que contradicen a su esposa, sumadas a la defensa inmediata de él en redes sociales, han mantenido vivo el tema en el ojo público.

Francisca, una de las conductoras del programa, expresó su opinión y atribuyó la culpa de este conflicto a Nodal. Su postura resalta la percepción de que, en medio de esta disputa, él sería quien, a través de sus reacciones y decisiones, habría generado todo. Este tipo de comentarios dan pie a un análisis más profundo sobre la responsabilidad en las relaciones públicas y personales.

“Yo la verdad le creo a las dos, yo le creo a Ángela y le creo a Cazzu. A quien no le creo es a Nodal. Lo he entrevistado, lo quiero mucho, quería ir a su concierto, oigo su música en mi casa, pero la verdad yo siento que el que ha armado todo el lío es él”, dijo en Despierta América.

“Las únicas que han sido las víctimas son ambas (Ángela y Cazzu) porque yo creo que Ángela cuenta su historia, lo que ella sabe, lo que él le dijo; Cazzu dice lo que él sabe, lo que ella le dijo. Yo no creo por la evidencia que hay del estilo de manejo de Nodal, de hecho en la relación que tuvo con Belinda terminó con Belinda y a los dos días se metió con Cazzu. Yo creo que ese es el problema en la relación de ellos”, agregó.

La controversia sigue evolucionando, con los fanáticos y los medios atentos a cualquier nuevo desarrollo y a las reacciones de los protagonistas. Sin duda, este caso muestra cómo las relaciones personales de los artistas pueden convertirse en un tema de interés general, capturando la atención de la audiencia y generando diversas opiniones en el ámbito mediático.

“Cazzu menciona ahí (en la entrevista) que él le dijo que no era feliz y que se iba, que ella le preguntó si había otra persona y que él dijo que no había y que ella se enteró como todos por redes sociales. Yo creo que ahí está, él ha hecho el problema, no creo que tenga la suficiente inteligencia emocional como para haberle dicho en su cara“, añadió.

