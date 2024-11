Neoyorquinos salieron a votar sin la presión de estar en un corredor electoral “péndulo”, pero hay varias incógnitas

Los electores de la ciudad de Nueva York, la más poblada, diversa e icónica del país, salieron a votar sin la expectativa de formar parte de un corredor con un resultado ajustado y de “infarto”. En Nueva York históricamente “azul” se da por descontado que se sumarán los 28 tantos de los colegios electorales para la opción de la demócrata Kamala Harris. Por lo menos, en eso han coincidido más de ocho encuestas publicadas durante el último mes.

Lo que sí es una gran incógnita es qué tanto pudo haber avanzado el voto republicano en vecindarios de mayoría hispana, en donde hay opiniones muy divididas sobre temas como la migración, la economía, el aborto y los derechos LGBTQIA. Justamente, los “caballos de batalla” de la agenda del expresidente Donald Trump, sembrados en un territorio fértil de grupos, que tienden a ser muy conservadores. Más aún en una de las ciudades más signadas por la crisis migratoria, que empezó a asomarse desde la primavera de 2022.

Desde 1988 hay una tendencia histórica que muestra que los candidatos presidenciales demócratas, se imponen con más del 60% de los votos en Nueva York.

En los pasados comicios de 2020, que enfrentaron a Joe Biden y Donald Trump, el Partido Demócrata, se impuso con el 60.9% de los votos.

La coincidencia en las percepciones de docenas de electores hispanos consultados por El Diario, en las filas de recintos electorales de El Bronx, el Alto Manhattan y Queens, apuntaron a que independientemente de quién gane, los republicanos tendrán algunos “avances” numéricos en Nueva York.

En el Alto Manhattan el dominicano Francisco Velásquez votó bajo el paradigma que con el expresidente Trump la “economía corría mejor”. (Foto: Fernando Martínez)

Polarización extrema

Por ejemplo, el dominicano Francisco Velásquez, residente de Washington Heights desde 1984, salió en esta jornada a votar con la convicción de que el “desorden” que hay en el país, con una “política de fronteras abiertas” y una inflación que destrozó el bolsillo de la clase trabajadora, solo lo puede aplacar un hombre de “mano dura”.

“Esto se volvió un relajo. Yo soy inmigrante también y respeto a quien viene a trabajar. Nueva York es un desastre. Se necesita alguien que ponga orden. Fui testigo de que la economía corría mejor con Trump. Él es un empresario, no un guerrerista”, indicó el comerciante quisqueyano.

A las afueras de un centro de votación en Jackson Heights, en Queens, otro bastión de la migración hispana en la Gran Manzana, la colombiana María González, luego de haber depositado su sufragio exclamó: Yo voté por Kamala, porque ella tiene una agenda económica clara. ¡El otro señor, lo que tiene es odio y racismo!

“Qué va a saber un hombre del aborto. Solamente uno sabe lo que siente en su cuerpo. En cuanto a la migración, todos llegamos aquí buscando un futuro. Y no se puede generalizar diciendo que todos los que pasan la frontera son delincuentes. Este hombre es el caos, no tiene compasión con la gente que sufre”, comentó la bogotana, radicada en Nueva York, desde hace 60 años.

La bogotana María González, vecina de Jackson Heights, dijo que sufragó confiada en el triunfo de Kamala Harris: “Por el bien de este país”. (Foto: Fernando Martínez)

Migración como vértice

Por su parte, el joven ecuatoriano Lorenzo Durazno, asegura que a pesar de que tendría edad para votar, luego de 15 años en el país, no ha podido legalizar su situación migratoria, pero en un ejercicio de suposiciones, espetó: “Si me preguntas, no tengo idea por quién hubiese votado hoy. Quienes gobiernan prometieron una reforma migratoria. Y no hicieron nada. Y este señor, Trump, es un racista que nos pone a todos en el mismo saco, de los criminales que han llegado”.

En esta dinámica, el mexicano Jesús Vivas, residente de El Bronx, fue uno de los 2,195,863 electores que hasta las 6:00 P.M, había ejercido su derecho en las urnas de la Gran Manzana. Al igual que varios consultados, aseguró que salió a sufragar este martes por “un cambio a tanto desorden”.

Jesús tiene 58 años, sufragó por primera vez en 1998. Comparte que hay muchas personas en su familia que tienen hasta 20 años aquí, y no han podido “hacer sus papeles”. En su opinión ha sido “muy injusto e ilógico” que mientras hay “toda una generación de inmigrantes que se van a morir aquí, sin un papelito, a miles recién llegados los reciben con todo. Y todavía se portan mal”.

De igual forma, también miles de neoyorquinos, decidieron ni moverse, a participar en este proceso, como fue el venezolano Antonio Villalba, de 52 años, quien hasta ahora siempre había votado por los candidatos demócratas.

“Soy muy claro. Para mi ninguna de las dos opciones, significan una buena opción para este país. Ninguno de los dos me gusta. Y honestamente, no sé cuál es el menos malo”, aseveró.

El mexicano Jesús Vivas de El Bronx desde la experiencia de Nueva York, considera que el país “necesita un cambio”. (Foto: Fernando Martínez)

El dato: