Ancelotti respondió a comentarios de esposa de Valverde sobre el Real Madrid

La derrota del Real Madrid ante el Milan en el Santiago Bernabéu, correspondiente a la Jornada 4 de la UEFA Champions League, desató un tenso intercambio entre Carlo Ancelotti y Mina Bonino, esposa de Federico Valverde.

Según reseñó TUDN, la disputa comenzó en la red social X, cuando Bonino criticó los cambios de Ancelotti, especialmente la sustitución de su esposo, Valverde, quien fue reemplazado por Camavinga y Brahim Díaz.

Mina Bonino expresó su frustración a través de un mensaje en el que escribió: “Tengo que cerrar esto mejor porque me llevan presa”. Ante esta queja, y al ser interrogada sobre el motivo de su descontento, Bonino defendió que los cambios realizados por Ancelotti no fueron adecuados para Valverde, sugiriendo que su mejor posición es como pivote.

“Hermano, donde mejor juega Fede es de pivote. ¿De qué me hablas? ¿Cuándo van a entender de una put* vez que Fede no es extremo?”, replicó la esposa del jugador, mostrando su desacuerdo con la decisión del entrenador.

Después de la derrota ante el Milan, que marcó la segunda derrota consecutiva del Real Madrid en casa tras la humillante derrota en El Clásico contra el Barcelona, Ancelotti explicó en rueda de prensa las razones detrás de su decisión de sacar a Valverde.

Ante las preguntas sobre los comentarios de Bonino, el técnico italiano comentó: “De lo que opina la gente en las redes sociales para mí es muy complicado”. Luego añadió que la sustitución de Valverde se debió a un problema físico: “Le he quitado porque para mí no estaba al 100 por ciento, ha tenido problemas en la espalda, parecía que se había recuperado porque entrenó bien ayer, pero parecía que no estaba a su mejor nivel físico, por eso lo he cambiado”.

