Canelo Álvarez o el retiro: Terence Crawford solo volvería al ring si es para pelear contra el mexicano

A sus 37 años y con un récord invicto de 41-0 con 31 de ellas por la vía del nocaut Terence Crawford parece estar pensando en su retiro. No sin antes cumplir una última pelea y que sería por la única que volvería al ring.

Se trata de Saúl “Canelo” Álvarez. Pues aparentemente el mexicano sería el único rival por el que Crawford volvería a pelear. Y de no poder darse este enfrentamiento, el estadounidense colgaría los guantes.

Así lo comentó su entrenador Robert García en una entrevista para Fight Hype. “Mira, Crawford es un hombre inteligente. Ya ha logrado todo lo que quería. Ya hizo mucho. No necesita desafiarse a sí mismo. No tiene que probarle nada a nadie. He hablado con él personalmente, y mi sensación es que él quiere esa gran pelea contra Canelo, y si no la consigue, podría no pelear nunca más”, expresó García.

El entrenador de Crawford confía en el triunfo de su peleador ante el Canelo. Crédito: John Locher | AP

Crawford viene de derrotar en agosto por decisión unánime a Israil Madrimov. Desde entonces no ha anunciado una próxima pelea, pues parece estar esperando poder enfrentar a Canelo.

Sin duda Crawford es uno de los mejores boxeadores libra por libra de la actualidad y de los últimos años. Es uno de los únicos tres pugilistas que ha podido ser campeón indiscutible en dos categorías diferentes. En 2017 en peso welter y en 2023 en peso superwelter.

Por lo que Crawford parece no tener ninguna otra motivación en el boxeo y su último “check” en la lista sería pelear contra otro boxeador tan élite como él como es Canelo Álvarez. Quien también es considerado uno de los mejores libra por libra.

“Él no necesita que nadie lo empuje a tomar un desafío, ya que no tiene que probar nada más. Ya lo ha logrado. No lo veo peleando solo para complacer a los fanáticos que le dicen que necesita pelear con este o con aquel”, explicó García.

Incluso su entrenador explicó que Crawford no busca una pelea con Canelo ni siquiera por el dinero. “Es un hombre muy inteligente. Ha invertido su dinero. No necesita pelear ni una sola vez más. Pero todavía está buscando esa gran pelea contra Canelo. Y si la consigue, la tomará. Pero, aparte de eso, podría no pelear nunca más”, cerró el entrenador.

