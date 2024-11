Disparan a la cantante Jada Arnell mientras daba autógrafos

La cantante Jada Arnell Thomas se encuentra en recuperación luego de recibir un disparo en el pecho mientras interactuaba con sus seguidores después de ofrecer un concierto en el centro de Dallas.

Según reportes del diario Mirror, algunos testigos dijeron que la intérprete estaba firmando autógrafos y tomándose fotos con los asistentes en el escenario después de un show en The Black Academy of Arts and Letters, cuando una mujer entre la multitud le disparó.

La cantante fue trasladada de urgencia a un hospital cercano, donde su condición fue estabilizada después de recibir atención médica de emergencia.

“El lugar estaba lleno, la gente estaba haciendo fila pidiendo autógrafos y escuchamos este disparo. Fue impactante. Fue como si todo estuviera en cámara lenta“, explicó el fundador y director del recinto, Curtis King.

King dijo que él y el personal siguieron a la agresora afuera del inmueble mientras llamaban al 911. Momentos después, los oficiales lograron detener a la mujer dentro del vestíbulo de un hotel cercano.

El Departamento de Policía de Dallas confirmó que los agentes arrestaron a Micah Williams, de 26 años, y recuperaron una pistola, con la que disparó a Jada Arnell.

Williams fue ingresada en la cárcel del condado de Dallas por un cargo de asalto agravado con un arma mortal. Su fianza se fijó en $200 mil dólares, según los registros oficiales.

Afortunadamente, tras ser atendida en el hospital, Jada Arnell ha mostrado señales positivas de recuperación. En una publicación en su cuenta de Instagram, la cantante agradeció a sus fanáticos por su apoyo y compartió que se encuentra en proceso de recuperación.

“La gracia, la misericordia y el amor abrumador de Dios nunca dejarán de sorprenderme. Gracias a todos los que han llamado, mandado mensajes, y han venido a verme. Este camino hacia la recuperación será extremadamente difícil, pero mi fe en el Señor nunca ha sido más fuerte“, escribió.

Aunque por el momento no se ha especificado cuándo podrá volver a los escenarios, los seguidores de Jada Arnell manifestaron que están ansiosos por su regreso y le desearon una pronta recuperación.

