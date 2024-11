Selena Gómez estalla contra críticas a su cuerpo y revela que padece SIBO

La cantante Selena Gómez es una de las celebridades que capta la atención pública no solo por su música, actuación y logros profesionales, sino también por su vida personal y su imagen. Recientemente, la también actriz se defendió sobre las críticas que recibió sobre su cuerpo, y aprovechó para revelar que padece SIBO.

Hace unos días, Selena asistió al Festival de Cine Francés Americano que se celebró en Los Ángeles, para presentar su aclamado filme “Emilia Pérez”, y tras pasar por la alfombra roja, las redes sociales se llenaron con comentarios malintencionados hacia su físico.

Ahora, la intérprete de 32 años se defendió de sus “haters” al responder los comentarios negativos expuestos en un video de TikTok que especulaba sobre su supuesto sobrepeso.

En el video, Gómez camina por la alfombra roja del evento con un vestido negro ajustado, con una abertura en la pierna. Mientras posaba para las cámaras, la cantante mantuvo su mano sobre su estómago, lo que llevó a varios a asegurar que estaba tratando de ocultarlo.

“Esto me enferma. Tengo SIBO en mi intestino delgado. Se intensifica. No me importa no tener una figura delgada. No tengo ese cuerpo. Fin de la historia: Y no soy una víctima. Solo soy un ser humano“, escribió en respuesta al video, el cual fue eliminado de la red social al poco tiempo.

A lo largo de su carrera Selena ha sido constantemente observada, analizada y criticada por su apariencia, enfrentando comentarios crueles sobre su figura y “cambio de apariencia”.

¿Qué es el SIBO? Trastorno que afecta a Selena Gómez

El SIBO (Small Intestinal Bacterial Overgrowth o sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado), es una afección digestiva que afecta la capacidad del intestino delgado para digerir y absorber los alimentos adecuadamente. Esta condición se caracteriza por un crecimiento anormal de bacterias en el intestino delgado, lo que puede provocar síntomas como hinchazón, gases, dolor abdominal, diarrea o estreñimiento, y fatiga extrema.

En el pasado, la artista ha hablado abiertamente sobre sus problemas de salud, incluyendo su diagnóstico de lupus, una enfermedad autoinmune que requiere un tratamiento constante y puede tener efectos secundarios significativos. Además, su batalla con la depresión y trastorno de bipolaridad, también han sido parte de sus batallas personales.

Con su postura firme y su sincera apertura sobre sus luchas personales, Selena Gómez continúa demostrando que es una defensora de la aceptación personal y la empatía.

Sigue leyendo:

· Selena Gómez revela que no puede tener hijos por problemas de salud

· Selena Gómez y Édgar Ramírez bailan pegaditos en concierto de Sabrina Carpenter

· FOTO: Selena Gómez y Karol G unen fuerzas en un evento benéfico