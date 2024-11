Julián Gil: “Dormí en la calle aquí en NY”

Julián Gil, reconocido actor y empresario, está actualmente en gira por Estados Unidos con su nuevo proyecto “La llave del éxito”. Esta iniciativa consiste en una serie de charlas junto a la arquitecta dominicana Yermys Peña, con quien ha formado una asociación para desarrollar proyectos en el sector de bienes raíces en la República Dominicana a través de su empresa Construger.

“Lleva un mensaje de planificación financiera y contarle a la gente, sobre todo latinos, donde cuando y como invertir“, dijo en exclusiva People en Español. Gil comparte que su pasión por los negocios y el deseo de generar ingresos se originaron en sus primeros días en Estados Unidos, donde enfrentó diversos retos y aprendió valiosas lecciones.

Esta experiencia personal lo motiva a llevar a cabo proyectos como “La llave del éxito”, en los que busca inspirar a otros a triunfar y a encontrar su propio camino hacia el éxito en el ámbito empresarial.

“Yo lo hago porque me apasiona. Paralelamente a mi carrera en el mundo del entretenimiento desde hace 30 años he tenido negocios. He tenido restaurantes, he tenido discotecas, gimnasios, casas productoras donde hago cine, teatro marcas de ropa, he sacado mi propio perfume; agendas, he hecho de todo“, agregó.

A través de estas charlas, Gil y Peña comparten sus conocimientos y estrategias, brindando herramientas prácticas para aquellos que desean emprender y mejorar su situación financiera. La combinación de sus talentos en entretenimiento y arquitectura propone un enfoque innovador para fomentar el desarrollo profesional y personal de los asistentes.

“Yo llegué ilegal a este país. Muchas veces no lo digo porque la gente: ‘Eso para victimizarse’ y aquí en Nueva York trabajé en condiciones extremas. Dormí en la calle aquí en NY dormía dentro de un camión con unos primos. Me tocó muy, muy duro y creo que el mensaje es de que sí se puede”, agregó durante la exclusiva concedida al medio de comunicación mencionado.

