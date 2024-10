Julián Gil cuenta las razones por las que cree que Marjorie de Sousa no le deja ver a su hijo

Julián Gil contó al programa Ventaneando cuáles cree que son las razones por las que su ex, Marjorie de Sousa, no le deja ver a Matías, el hijo que tienen en común.

Durante la entrevista, el famoso se defendió y explicó que sus intentos por reencontrarse con el niño han sido varios. Sin embargo, no ha tenido éxito: “Es un sentimiento que no se lo deseo a ningún padre. Ya el niño va a cumplir 8 años ahora en enero. Yo he hecho lo humanamente posible, y legalmente posible para poder estar con él, pero cada vez siento que se complican más las cosas”.

Además de esto, el artista afirmó: “Ya lo he dicho en más de una ocasión, las últimas veces, estoy dispuesto a hacer lo que sea, aceptar cualquier tipo de condición para poder estar en la vida del niño, pero del lado de la mamá, aparentemente no es el interés”.

Luego de esto, explicó que el dinero que le da a Matías podría ser el detonante de la molestia de Marjorie de Sousa, pues le gustaría recibir más.

“De la pensión, a mí se me quita lo que dictó el tribunal. Las últimas declaraciones, que son lamentables de parte de la mamá, creo que tienen que ver con que lo que recibe, aparentemente, no es lo que ella pretendía en su momento, ni es lo que pretende ahora. Entonces, creo que va más por ahí. El hecho de ella decir, que ella le da todo, es porque es una decisión de ella”, afirmó.

En este sentido, añadió: “Ella decidió que yo fuese el papá del niño. Ella decidió sacarme de la vida del niño. Ella ha decidido todo. Entonces, en ese sentido, pues es lamentable. Si ella le da todo, como dice, y como se llena la boca diciendo que ella le da todo, es porque es una decisión de ella. Yo estoy aquí para darle a mi hijo lo que él necesite”.

El también conductor de televisión se ha mostrado insistente en su anhelo de ver a su pequeño, pero también en que sepa que es su papá: “Yo tengo la esperanza de que Matís sepa que yo soy su papá. Pero estoy seguro de que la gente, sus compañeros, la prensa, el mundo, se van a encargar de decirle a Mati que yo soy su papá”.

