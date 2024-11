La casa donde Anya Taylor-Joy se hospedó en Londres fue asaltada

La actriz Anya Taylor-Joy y su esposo Malcolm McRae tuvieron que esconderse en un armario para protegerse del robo en una mansión en Londres, Inglaterra, en la que se hospedaron durante 2023. Esta información ha sido compartida por el diario británico ‘The Standard’.

Hay que recordar que la pareja se casó en octubre del año pasado, pero el incidente ocurrió el 12 de febrero. El mismo medio informó que Taylor-Joy y McRae se estaban hospedando en la propiedad junto a Kane Ritchotte, quien es compañero de trabajo de él.

Al parecer la propiedad en la que ocurrió el robo también pertenece a una celebridad, aunque no se ha difundido su identidad y se aseguran que no estaba en el momento del robo. Además del susto que sintieron en el momento, los ladrones no pudieron entrar a la habitación donde se encontraba la actriz y el músico.

Se dice que a la propiedad entraron dos hombres encapuchados, uno de ellos está preso en este momento y ha sido identificado como Kirk Holdrick, de 42 años. El hombre se encuentra actualmente en una cárcel de máxima seguridad, aunque se declaró inocente y está a la espera del juicio, el cual está previsto para septiembre del próximo año.

La información se ha difundida recientemente porque ‘The Standard’ -el medio que dio la exclusiva- tuvo que enfrentar una batalla legal de nueve meses, pues se le estaba restringiendo la información sobre el caso.

Durante todo este tiempo la protagonista de ‘The Queen’s Gambit’ (2020) no ha hablado sobre el tema, se asume que porque también lo tiene prohibido. Por otro lado, se dice que el dueño de la mansión es de alto perfil y por eso no se puede revelar su identidad, por lo que podría afectar el caso.

