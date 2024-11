Patrice Evra: “Guardiola mató el fútbol”

Patrice Evra, exjugador del Manchester United y de la selección de Francia, criticó duramente a Pep Guardiola, acusándolo de haber “matado” el fútbol.

En una entrevista con el canal Italian Football TV, Evra explicó por qué considera que el estilo de juego promovido por Guardiola, especialmente durante su exitoso paso por el Barcelona, ha afectado negativamente la esencia del fútbol.

“Creo que Guardiola es uno de los mejores entrenadores, pero mató al fútbol“, afirmó Evra, y luego añadió que su crítica no se debía a su enemistad con Guardiola, sino a una evolución en el fútbol que él considera negativa. “La gente va a decir que porque soy del United y él del City, pero no, hoy en día tenemos robots (en el fútbol), en las academias todos quieren jugar como Guardiola”, subrayó el exfutbolista.

Evra cuestionó el enfoque táctico de Guardiola, explicando que, a su juicio, se ha llevado el fútbol a un extremo donde los jugadores ya no tienen libertad creativa. “El portero tiene que ser un 10, un defensa central necesita presionar, usar su frente, ese tipo de cosas, pero ahora todos quieren jugar de una forma maravillosa”, dijo Evra, quien considera que la sobrecarga táctica ha restringido la espontaneidad y la creatividad.

Según Evra, este enfoque ha hecho que los jugadores actuales pierdan la capacidad de sorprender a los aficionados, como lo hacían figuras como Ronaldinho. “El tiki-taka solo lo puede hacer Guardiola, ¿por qué todo el mundo le copia?”, planteó.

Además, predijo que, en el futuro, los jóvenes futbolistas nunca llegarán a tener el estilo único de genios como Ronaldinho o Eden Hazard, porque los entrenadores ahora priorizan el pase perfecto y la disciplina táctica por encima de la improvisación y la creatividad.

“Ya no hay creatividad, ya no hay genios, nunca más volverás a ver a un jugador como Ronaldinho o Hazard, porque cuando los futbolistas sean jóvenes, ¿sabes qué les dirán los entrenadores? ‘Si no pasas la pelota te mando a la banca’”, explicó.

El Manchester City de Guardiola viene de caer estrepitosamente 4-1 ante el Sporting Lisboa en la cuarta jornada de la UEFA Champions League, sumando ahora dos victorias, un empate y una caida en sus primeros partidos.

