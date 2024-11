Agenda de eventos: qué hacer en Nueva York del 7 al 13 de noviembre

Marc Anthony en el Barclays

Una vez más el escenario del Barclays Center recibirá a uno de los salseros más destacados de la actualidad, Marc Anthony, quien se estará presentando en el famoso recinto este jueves 7 de noviembre. El legendario cantante puertorriqueño llega a la ciudad con su gira mundial “Historia Tour”, ofreciéndole a sus fanáticos sus más grandes éxitos, como “Pa’lla Voy”, “Vivir Mi Vida”, “Valió la Peña”, “Y Hubo Alguien”, “Tu Amor Me Hace Bueno” y “Qué Precio del Cielo”, entre muchos otros. Entradas en:www.ticketmaster.com/Barclays.

Foto: AP

Arranca la Feria Salon Art + Design

La Salon Art + Design, la feria líder de arte y diseño coleccionable producida por Sanford L. Smith + Associates, celebra su decimotercera edición que tendrá lugar en el Park Avenue Armory del 7 al 11 de noviembre. Con casi 50 expositores distinguidos de todo el mundo, Salon Art + Design muestra una extraordinaria variedad de diseños, desde vintage y moderno hasta contemporáneo, junto con arte de primera línea del siglo XX. La feria presenta una selección diversa de piezas, que incluyen muebles, vidrio de estudio, cerámica, arte japonés y joyería, y se distingue por su fusión expertamente curada de diseño coleccionable y bellas artes histórico y vanguardista contemporáneo. Para más información: https://www.thesalonny.com.

Foto: Cortesía Galerie Anne Jacquemin Sablon- Amaury Laparra

Poesía y música con el Borimix

El festival Borimix arrancó recientemente y este fin de semana tendrán varios eventos. Mañana viernes 8 de noviembre, el Clemente y la Biblioteca Pública de Brooklyn, en asociación con la Biblioteca de América, presentarán el lanzamiento en Nueva York de “Latino Poetry: The Library of America Anthology”, editado por el célebre poeta Rigoberto González. Esta serie presenta el primer tema “Historias Sembradas, Poética cotidiana: ritual y resistencia”, que explora el papel vital que los poetas latinos han desempeñado en la configuración de la identidad diaspórica, la construcción de instituciones y la organización comunitaria. En The Center for Brooklyn History (128 Pierrepont St.) a las 8:00 pm. Información: https://borimix.com.

The Center for Brooklyn History. /Cortesía

Las Rockettes de vuelta en el Radio City

A partir de este viernes 8 de noviembre, y hasta el 5 de enero, la tradición navideña preferida por todos, “The Christmas Spectacular Starring the Radio City Rockettes”, regresa al icónico escenario del Radio City Music Hall. Durante casi un siglo, este espectáculo festivo ha encantado a audiencias de todas las edades con sus deslumbrantes atuendos, música alegre, coreografías precisas y actuaciones innovadoras. Con múltiples funciones diarias, es el momento ideal para ser parte de esta celebración atemporal. Las entradas ya están a la venta en https://www.rockettes.com.

Cortesía: MSG Entertainment

Douglas Lora e Irene Atienza en el Lincoln Center

La vocalista española Irene Atienza y el guitarrista brasileño Douglas Lora llegan este sábado 9 de noviembre al Lincoln Center. Como dúo, destacan por sus hábiles interpretaciones del catálogo latino clásico de boleros, fados, tangos, sambas y bossa nova, todos ellos presentados siguiendo la reverente tradición, pero su repertorio también incluye composiciones nuevas y completamente modernas. El último proyecto del dúo es un álbum de música extraída del formidable catálogo del fallecido ícono ranchero, Chavela Vargas, y presentarán varias de estas piezas junto con baladas folklóricas de Cuba y Brasil. Gratis. A las 7:30 pm en el David Rubenstein Atrium(1887 Broadway). Información:https://www.lincolncenter.org.

Cortesía Lincoln Center

Día familiar gratuito en Poster House

Poster House, el primer museo en los Estados Unidos dedicado a la historia global de los carteles, ofrecerá entrada gratuita y actividades para toda la familia este domingo 10 de noviembre de 10:00 am a 2:00 pm. Además de la entrada gratuita al museo, rifas y estaciones de creación de arte sin cita previa, los asistentes pueden disfrutar de una programación interesante que incluye la experiencia Bilingual Poster Kids, Just Design It, que se presentará en dos sesiones, una en inglés y otra en español. También incluirá un recorrido por la nueva exposición de otoño de Poster House, Just Frame It: How Nike Turned Sports Stars into Superheroes, y una experiencia de creación de arte relacionada. El museo está ubicado en el 119 West 23rd Street, Manhattan. Más información:https://posterhouse.org.

Cortesía Poster House

Feria Anual del Libro Infantil en Brooklyn

El Museo de Brooklyn llevará a cabo la decimoctava Brooklyn Children’s Book Fair este domingo 10 de noviembre, de 11 am a 3:30 pm. El evento de este año reunirá a más de 40 autores e ilustradores de ese condado para compartir sus últimos trabajos. Gratuita y abierta al público, la feria presenta libros de cuentos, libros ilustrados, libros de capítulos y novelas gráficas (ficción y no ficción) para niños de preescolar a secundaria. A lo largo del día, los niños pueden conversar con autores e ilustradores, escuchar lecturas y ver bocetos de artistas, firmar libros, conocer a la estrella de las redes sociales Maxine the Fluffy Corgi y participar en proyectos de arte relacionados con libros. Más información:https://www.brooklynmuseum.org.

Foto: Ilustración de “Wherever You Go“, 2024 Alexandra Penfold. Jacket art and interior illustrations © 2024 Suzanne Kaufman. All rights reserved. Published in the United States by Alfred A. Knopf, an imprint of Random House Children’s Books, a division of Penguin Random House LLC, New York

“Paisajes en Transformación” en el Whitney Museum

El Whitney Museum of American Art acaba de estrenar la exhibición Shifting Landscapes o ‘Paisajes en Transformación’, la cual explora cómo los escenarios políticos, ecológicos y sociales, en constante evolución, inspiran a los artistas y sus interpretaciones del mundo que los rodea. La muestra reúne 120 obras de más de 80 artistas, entre los que se incluyen Firelei Báez, Jean-Michel Basquiat, Jane Dickson, Teresita Fernández, Gordon Matta-Clark, y Purvis Young, abarcando un periodo que comienza en la década de 1960 y se extiende hasta el presente. Una serie de fotografías, instalaciones, películas, videos, esculturas, pinturas, dibujos, grabados y obras digitales muestran los efectos de la industrialización en el medio ambiente, abordan el impacto de las fronteras geopolíticas y dan forma a espacios imaginados como una manera de cuestionar el concepto de un mundo “natural”. Más información:https://whitney.org.

Foto: Cortesía Whitney Museum

Artistas y el cuerpo en el MoMA

El Museo de Arte Moderno presenta “Vital Signs: Artists and the Body”, una exhibición creada por un grupo intergeneracional de artistas que utilizan representaciones del cuerpo para abordar la cuestión de qué significa ser un individuo dentro de la sociedad y cómo las categorías socialmente sustentadas de género, raza e identidad tienen sus raíces en la abstracción. La muestra presenta más de 100 obras de aproximadamente 65 artistas, principalmente extraídas de la colección del Museo, realizadas por artistas mujeres o de género expansivo, destacando formas en las que las formas humanas y el género se cruzan en las prácticas de estos artistas. Desde ya hasta el 22 de febrero de 2025. Información: https://www.moma.org.

Foto: Cortesía MoMA

Tortillas de Sonora en The Standard Biergarten

Este fin de semana, The Standard Biergarten (848 Washington at 13th Street) se juntará con el chef Jorge Aguilar del restaurante Border Town de Brooklyn, quien traerá sus icónicas tortillas de harina al estilo Sonora a la famosa cervecería al aire libre de Manhattan. Durante cuatro años, Aguilar ha perfeccionado estas tortillas hechas con harina de trigo importada semanalmente de México y conquistado a los neoyorquinos. Como parte de la Residencia Blackbird en The Standard, estas preciadas tortillas serán la base de los tacos exclusivos de Border Town disponibles sólo los días sábado 9, de 2:00 a 10:00 pm, y el domingo 10 de noviembre, de 12:00 a 6:00 pm. En el menú destaca el taco Gringa, hecho con champiñones al pastor y el Taco de Guisado, hecho con carne con chile. Para más información, visite: https://www.standardhotels.com.

Foto: Cortesía The Standard Biergarten/Border Town

Beef Bar NY estrena su menú de brunch

Beefbar New York (105 Hudson Street), la primera ubicación en EE. UU. de la mundialmente reconocida marca de restaurantes con sede en Montecarlo de Riccardo Giraudi, que abrió a principios de este año, lanzará su nuevo menú de brunch este sábado 9 de noviembre, con platos deliciosos inspirados en sabores globales. Experimente las versiones del chef ejecutivo Peter Jin de los clásicos de Nueva York como los huevos benedictinos, hamburguesa de brunch, steak and eggs, truffle scramble (revuelto de trufa negra), tostadas de aguacate, french toast y panqueques. El director de bebidas de Beefbar, Rob Giles, ha creado además una divertida selección de cócteles para acompañar la comida. El menú de brunch también incluye los platos populares del restaurante disponibles durante el almuerzo y la cena, como las quesadillas de carne, el arroz crujiente, el hamachi pastrami, la salsa francesa y más. Sábados y domingos de 11:30 am a 3 pm. Para reservar, visite: https://beefbar.com/new-york.

Cortesía: BeefBar

La agenda se publica todos los jueves.