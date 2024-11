Autoridades escolares de Nueva York envían voz de calma tras resultados de las elecciones

El nuevo año escolar comenzó hace apenas dos meses, y a la lista de obligaciones y preocupaciones de estudiantes y familias neoyorquinas para que haya buenos resultados, calificaciones altas y experiencias enriquecedoras en los planteles, se suma el regreso de Donald Trump a la Presidencia.

Así lo confiesan padres de familia como Luz Rodríguez, quien tiene a sus dos hijos cursando estudios en una escuela de El Bronx, y quien se declara “angustiada” tras la victoria del líder republicano y su amenaza de que echará a rodar el mayor plan de deportación que se haya visto en Estados Unidos.

“Yo no tengo papeles y uno de mis hijos tampoco y la verdad estos últimos días para nosotros han sido muy estresantes y me preocupa mucho que el próximo gobierno nos afecte emocionalmente más de lo que de por sí ya por ser indocumentados tenemos que vivir cada día”, confiesa la madre, de origen mexicano. “Cuando Trump ganó la primera vez hubo mucha angustia en mi casa y no quiero volver a vivir eso”.

Pero en su afán de contener esos sentimientos y emociones, que pudieran incluso afectar el desempeño de los niños en su proceso de aprendizaje y su salud mental, la canciller de Educación de la Gran Manzana, Melissa Aviles-Ramos, envió una carta a todos los miembros de la comunidad escolar para compartir una voz de apoyo y tranquilidad. De paso mencionó que hay recursos disponibles para ayudar a quienes enfrenten situaciones difíciles y garantizó que las escuelas seguirán siendo espacios seguros.

“A medida que nos preparamos para la transición presidencial en enero, es posible que nuestros estudiantes se estén preguntando qué significan estos resultados electorales para ellos. Primero que

todo, quiero asegurarles que nos mantenemos firmes en nuestro compromiso de brindar entornos seguros y solidarios para los estudiantes, los miembros del personal y las familias”, comentó la Canciller.

“Esta es nuestra mayor prioridad y nuestra principal responsabilidad como sistema educativo (…) Nuestro deber primordial es mantener a nuestros estudiantes seguros. De igual manera, debemos formarlos para que lleguen a ser los líderes de la próxima generación”.

La funcionara aprovechó también para hacer un llamado a docentes, líderes escolares, familias y miembros de la comunidad para que promuevan “diálogos cívicos reflexivos” sobre lo que significan los comicios y los resultados lectorales.

Autoridades escolares hacen llamado a la calma en la comunidad escolar tras elecciones. Crédito: Edwin Martínez | Impremedia

“Debemos ayudar a nuestros estudiantes para que hagan preguntas, se informen y expresen sus perspectivas de manera respetuosa. Visiten schools.nyc.gov/currentevents para acceder a recursos

de utilidad en la creación de espacios para el diálogo”, acotó la jefe de las escuelas públicas de la Gran Manzana.

“Por último, como comunidad, seguiremos cuidando de nuestros estudiantes, los unos de los otros. Todas las escuelas cuentan con apoyo de salud mental presencial (visiten schools.nyc.gov/mentalhealth), y si necesitan ayuda para ustedes mismos, pueden llamar o enviar un mensaje de texto al 988”, dijo la funcionaria. “Si tienen preguntas o inquietudes con respecto a la seguridad de los estudiantes y los apoyos disponibles, comuníquense con el director de la escuela o con el superintendente del distrito”.

La canciller de las más de 1,700 escuelas públicas de la Gran Manzana, en la que más del 40% de los estudiantes son latinos y donde se estima que más de la mitad son de origen inmigrante, recalcó en que las autoridades escolares seguirán adelante con su compromiso de educar y formar líderes, “defendiendo los valores de la Ciudad de Nueva York día tras día”.

El alcalde, Eric Adams, también se refirió a los temores por una eventual ola de deportaciones masivas a personas indocumentadas y aseguró que la Gran Manzana seguirá defendiendo a los inmigrantes que siguen las reglas.

“La deportación masiva, eso no va a suceder en la ciudad de Nueva York. Las personas indocumentadas, los migrantes, los solicitantes de asilo, no importa quiénes sean, tienen derecho a los servicios de la ciudad. Sus hijos tienen derecho a ser educados en nuestro sistema escolar. Tienen derecho a recibir atención médica y en las emergencias que necesiten”, dijo el burgomaestre. “Eso es lo que somos. Esta es una ciudad de inmigrantes, si no un país de inmigrantes, y vamos a mantenerlo así”.