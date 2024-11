Con dramatismo: atleta se lanza sobre la meta y gana medalla tras romperse el tendón de Aquiles

El deporte suele regalar momentos memorables y hasta dramáticos. Precisamente eso ocurrió en días recientes durante la celebración de los Juegos Bonaerenses 2024 en Mar de Plata, Argentina, con el atleta Santino Gazzo y su lesión en el tendón de Aquiles.

Con tan solo 18 años, el joven corredor disputaba los 110 metros con vallas. No obstante, antes de llegar a la meta, sufrió una dolorosa lesión. Aunque en el momento no se conocía exactamente qué percance físico padecía.

En el video se puede ver cómo Santiago supera las nueve vallas de la carrera y justo tras pasar la última cae al suelo. La ligera ventaja que llevaba sobre sus contrincantes le permitió abalanzar su cuerpo hacia la línea de meta y no dejarse rebasar.

Gazzo cronometró un tiempo de 14.62 segundos y se ganó la medalla de oro en la prueba de menores de 19 años. Posteriormente, se pudo conocer que el joven atleta sufrió una rotura del tendón de Aquiles. También, una luxación de hombro que se generó debido a la caída y sus esfuerzos por seguirse impulsando hacia la meta.

Destrozado emocionalmente

Lejos de estar feliz por su heroica y dramática victoria, Santiago descargó toda su frustración por las desafortunadas lesiones en un post en redes sociales. “Me pregunto ¿por qué a mí? ¿Qué hice mal? Me destroza cómo el destino y la vida decidió ponerme así, con una luxación de hombro y rompiéndome el tendón de Aquiles, que me deja afuera de las pistas por muchos meses, encamado en una silla de ruedas y esperando a una futura operación”.

“Mis últimos Juegos Bonaerenses, un torneo para el recuerdo, incluso cuando mi cuerpo no respondía, no podía permitirme perder, siendo capaz incluso de arrastrarme a la meta”, indicó.

“No tengo fuerzas ni sé cómo voy a seguir con esto, me cuesta tolerar la injusticia de que me suceda esto haciendo lo que amo, y todavía no tomo dimensión del duro y largo proceso que toca afrontar ahora”, añadió.

