Guillermo Almada defiende el cupo del Pachuca en el Mundial de Clubes

El director técnico de los Tuzos del Pachuca, Guillermo Alameda, se mostró bastante molesto ante la situación que está viviendo su equipo ante la situación de la multipropiedad que podría dejarlos fuera de su legítima participación en el Mundial de Clubes de 2025.

Estas declaraciones las realizó durante la conferencia de prensa posterior a la derrota 2-1 que sufrieron ante las Águilas del Club América en el partido correspondiente a la Jornada 16 del torneo Apertura 2024 de la Liga MX.

“Es una aberración que quieran cambiar el reglamento sobre la marcha para dejarnos fuera del Mundial de Clubes, ojalá prevalezca la justicia deportiva. El reglamento se tiene que efectivizar, antes de que se juegue estar clasificado, nos dieron la bienvenida tanto a nosotros como a León, Infantino. Que alguno de ellos quede fuera me parece que cambiaron el reglamento sobre la marcha, no me parece lo ideal”, expresó.

“Cambiar las reglas del juego después están clasificados los equipos, es injusto, es como que cambiemos las reglas de las eliminatorias de las selecciones ya que estén clasificadas. Son cosas que no se pueden validar con un reglamento que estaba establecido”, agregó Almada en sus declaraciones.

El estratega también se mostró esperanzado de poder alcanzar la justicia deportiva necesaria para poder lograr quedarse con el cupo para la competencia internacional al afirmar que ellos se lo han ganado con su pulso.

“Ojalá la justicia deportiva prevalezca que lo ganamos tanto jugadores del equipo y los que estamos en la institución con méritos deportivos. Nadie nos regaló nada”, concluyó el entrenador del Pachuca.

Estas palabras se deben a que recientemente se dio a conocer que bajo el reglamento de la FIFA no se van a permitir que equipo del mismo dueño compitan dentro del Mundial de Clubes de 2025 para combatir la multipropiedad.

