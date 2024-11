Karol G estrena su primera colaboración con Feid, Maluma, J Balvin, Ryan Castro y Blessd “+57”; ¿De qué trata la canción? 

Luego de días de especulaciones, tras el breve anuncio de Karol G sobre su primera gran colaboración con algunos de los nombres más importantes de la música colombiana en la actualidad, la intérprete de 33 años lanzó el tema “+57”, el cual se convierte, desde ahora, en uno de los trabajos más ambiciosas e importantes del reggaetón en los últimos años.

Dicho tema, reúne, por primera vez en la historia, a algunos de los artistas más destacados del país sudamericano como J Balvin, Maluma, Feid, Ryan Castro y Blessd, quienes también anunciaron su trabajo en conjunto en sus redes sociales en días anteriores. Aunados a los anteriores, también se añadió el productor cafetalero Ovy on The Drums así como los músicos invitados DFZM y Keityn.

Respecto al título de la canción, “+57”, este es una clara referencia al código telefónico internacional de Colombia, confirmando una vez más que la composición es un homenaje, en toda su esencia, a la nación del continente americano.

¿De qué trata la nueva canción de Karol G, Maluma, J Balvin, Ryan Castro y más?

“+57”, desde el inicio, destaca como un tema que combina el talento de cada colaborador, creando una fusión vibrante y heterogénea de la música colombiana, urbana y de reggaetón.

J Balvin, gracias a su capacidad de innovación y adaptación, aporta un estilo moderno y pegajoso al tema. En tanto, Maluma brinda un toque romántico y seductor con su participación.

En el caso de Ryan Castro, este suma energía y vitalidad a la canción, la cual se complementa con estilo urbano y directo de Feid. A todo lo anterior se suma la aportación de Blessd, que con su talento le da un aire fresco a “+57”, y de la propia Karol G, quien lleva hasta lo más alto la primera gran colaboración de la música colombiana.

Respecto al contenido de la letra, y como en otras composiciones de Karol G, esta cuenta la historia de una mujer que vive su vida sin restricciones.

Y aunque esa bebida tiene dueño, ella sale cuando quieraLa nota está subiendo y ella perreando esta borrachera Pasa el chorro boca a boca, lo enrola y lo prende Y si le preguntan que si tiene novio, depende” +57

A lo largo del tema, de igual manera, los artistas hacen referencia a diversos elementos dentro de una fiesta, así como palabras propias de la jerga colombiana.

Previo al lanzamiento de la canción de Karol G y compañía, la cantante latina también estrenó otra colaboración con la artista iraní Sevdaliza “No Me Cansaré”, con quien compartió escenario durante el pasado Festival Rock in Rio en Río de Janeiro, Brasil.

