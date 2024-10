FOTO: Selena Gómez y Karol G unen fuerzas en un evento benéfico 

Las estrellas latinas Selena Gómez y Karol G demostraron, una vez más, el vínculo de amistad que comparten durante su reciente aparición en una gala a beneficio de la Fundación Rare Impact, perteneciente a la marca de cosméticos de Gómez Rare Beauty.

Previo a la realización del evento, el cual tiene como objetivo brindar accesibilidad a todas las personas a atención de salud mental, ambas cantantes posaron juntas en la alfombra roja llevada a cabo en la ciudad de Los Ángeles.

Durante su breve pero destacado encuentro, tanto Selena como Karol dejaron ver el cariño que tienen en común al abrazarse ante las cámaras y dirigirse palabras una frente a la otra. Sobre la vestimenta que emplearon las estrellas, la intérprete de “Only Murders In The Building” eligió un elegante vestido negro de la casa Óscar de la Renta, perteneciente a la colección de primavera 2025.

Selena Gómez y Karol G formaron parte del evento de beneficencia de Gómez. Crédito: Grosby Group

Respecto a la colombiana, esta se decantó por un vestido color vino con un escote de tipo strapless y con detalles en lentejuelas que la hicieron brillar durante toda la noche.

No se trata solo de crear música, sino de usar nuestra voz para cosas que realmente importan” Karol G – Cantante

Selena Gómez y Karol G colaboran por el bien de las personas

Al inicio del evento, el cual consistió en una subasta que tenía como objetivo recaudar cerca de $100 millones de dólares para apoyar a ambas instituciones, la intérprete de “Si Antes Te Hubiera Conocido” deleitó a los presentes al entonar uno de sus grandes éxitos “Mi Ex Tenía Razón” en versión acústica.

En la misma gala, también se pudo notar la presencia de la actual pareja de Gómez, Benny Blanco, quien acompañó a la empresaria estadounidense durante toda la noche y demostró el gran amor que tiene por la artista a través de besos, abrazos y risas.

El evento también contó con la presencia del actor de origen venezolano Edgar Ramírez, quien se convirtió en objeto de señalamientos luego de protagonizar un video con la misma Gómez bailando muy cerca uno del otro.

Sin embargo, y tras la viralización de dicho material, la misma artista de 31 años desmintió cualquier rumor al mencionar que Ramírez y ella son mejores amigos. Incluso, y como una forma más de reafirmar estas especulaciones, Selena, Benny y Edgar posaron juntos al final de la velada.

Respecto a Karol G, la colombiana ha sorprendido a sus seguidores al llevar a cabo diversas apariciones a pesar de revelar, en semanas anteriores, que se retiraría de los escenarios por lo que resta del 2024. Y es que además de formar parte del evento de Gómez, la sudamericana también se presentó en el concierto de Ryan Castro, días atrás, además de lanzar su nuevo tema “No Me Cansaré”, junto a Sevdaliza, la semana pasada.

