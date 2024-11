Shakira libera el “behind the scenes” del video “Soltera”

“Yo tengo derecho de portarme mal, pa’ pasarla bien, estoy suelta y ahora puedo hacer lo que quiera. ¡Se pasa rico soltera!”, dice Shakira en su nuevo himno musical. “Soltera” es una canción para la cual reunió a una serie de celebridades de la música, el modelaje y las redes sociales.

El video oficial de este tema se lanzó hace tres semanas y ya supera las 58 millones de reproducciones, ahora debido a la cantidad de estrellas que la acompañaron, la colombiana liberó el “behind the scenes”, que en menos de 17 horas superó las 130,000 reproducciones en YouTube.

Este nuevo video no sólo expone la divertida filmación de “Soltera” sino la estrecha relación que ha surgido entre Shakira y Lele Pons, para muchos la amistad de la colombiana con la venezolana es super especial, porque además le permite a la cantante comenzar a tener un fuerte grupo de amigos en Miami, con quienes podrá tejer un verdadera red de apoyo, ya que durante años vivió muy alejada de este mundo, ya que priorizó por encima de su propia carrera su relación con el padre de sus hijos, Gerard Piqué.

Aquí la letra completa de “Soltera”

Salí pa’ despejarme

Y yo cansada de estar apagada, decidí prenderme

Cambié de amigos porque los que estaban solo hablaban de él

A las malas me tocó aprender que no tengo nada que perder

Y como ellos también

Yo tengo derecho de portarme mal pa’ pasarla bien

Estoy suelta y ahora puedo hacer lo que quiera

Se pasa rico soltera

Yo tengo derecho de portarme mal pa’ pasarla bien

Estoy suelta y ahora puedo hacer lo que quiera

Se pasa rico soltera, ah (Shaka).

El día esta pa’ bote, playa

Y para pasarme de la raya (Ah)

En la arena sobre la toalla (Ah)

Ese plancito nunca falla, -lla, -lla

Esta nena tiene fans

Y el corazón partío’ como Sanz (Ah)

Muchos son los que me tiran

Pero pocos son lo que me dan

Soy selectiva, poca trayectoria

Normal, por razones obvias

Al amor le cogí fobia

Perro que me escriba, pantallazo y pa’ su novia

Nadie va decirme cómo me debo comportar

Pueden opinar

Pero yo tengo el derecho de portarme mal pa’ pasarla bien

Estoy suelta y ahora puedo hacer lo que quiera

Se pasa rico soltera

Yo tengo derecho de portarme mal pa’ pasarla bien

Estoy suelta y ahora puedo hacer lo que quiera

Se pasa rico soltera, ah

Con vista al mar reservé el hotel

Ya me prendí con un solo cocktail

Me puse poca ropa pa’ mostrar la piel

La abeja reina está botando miel

Aún huele a verano aquí

¿Qué tiene de malo?

Si eso es para usarlo

Y mi cuerpo está diciendo

Yo tengo derecho de portarme mal pa’ pasarla bien (¡Shaka!)

Estoy suelta y ahora puedo hacer lo que quiera

Se pasa rico soltera, ah, ah, ah

