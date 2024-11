Lele Pons revela qué la llevó a ser la anfitriona de la fiesta de Shakira

“Soltera” es la canción con la que Shakira impactó la industria musical. Y para impulsar este nuevo himno para las mujeres, se unió a diferentes artistas para atraer toda la atención mediática posible. Junto a ella en el video aparecen desde Danna, hasta Anitta y Lele Pons.

El éxito difusivo de esta producción generó que en agradecimiento se celebrase una fiesta con toda una serie de luminarias, entre las que se destacaron Kenia Os y Belinda. Pero la fiesta como tal, no se celebró en la casa de la colombiana, sino en la de la creadora de contenido Lele Pons.

En una entrevista reciente, Lele explicó las razones por las cuales ofreció su residencia para dicho evento, en donde explicó que la principal razón era permitir que Shakira estuviese cómoda. “Yo quería que ella se enfocara con todo el mundo y hablara con todas las invitadas y yo hacer las cosas de la casa como traer la comida o las bebidas y cosas así. Lo hice en mi casa para que fuera más fácil para ella”, dijo Pons.

Para finalizar, según reportó Mezcal TV, la esposa de Guaynaa señaló que muchas artistas expresaron sus deseos de ir a la reunión, pero al final se decidió que sería algo sumamente íntimo y por eso se invitó únicamente a Danna y Greeicy Rendón, además de las antes mencionadas.

Aquí la letra completa de “Soltera”

Salí pa’ despejarme

Y yo cansada de estar apagada, decidí prenderme

Cambié de amigos porque los que estaban solo hablaban de él

A las malas me tocó aprender que no tengo nada que perder

Y como ellos también

Yo tengo derecho de portarme mal pa’ pasarla bien

Estoy suelta y ahora puedo hacer lo que quiera

Se pasa rico soltera

Yo tengo derecho de portarme mal pa’ pasarla bien

Estoy suelta y ahora puedo hacer lo que quiera

Se pasa rico soltera, ah (Shaka).

El día esta pa’ bote, playa

Y para pasarme de la raya (Ah)

En la arena sobre la toalla (Ah)

Ese plancito nunca falla, -lla, -lla

Esta nena tiene fans

Y el corazón partío’ como Sanz (Ah)

Muchos son los que me tiran

Pero pocos son lo que me dan

Soy selectiva, poca trayectoria

Normal, por razones obvias

Al amor le cogí fobia

Perro que me escriba, pantallazo y pa’ su novia

Nadie va decirme cómo me debo comportar

Pueden opinar

Pero yo tengo el derecho de portarme mal pa’ pasarla bien

Estoy suelta y ahora puedo hacer lo que quiera

Se pasa rico soltera

Yo tengo derecho de portarme mal pa’ pasarla bien

Estoy suelta y ahora puedo hacer lo que quiera

Se pasa rico soltera, ah

Con vista al mar reservé el hotel

Ya me prendí con un solo cocktail

Me puse poca ropa pa’ mostrar la piel

La abeja reina está botando miel

Aún huele a verano aquí

¿Qué tiene de malo?

Si eso es para usarlo

Y mi cuerpo está diciendo

Yo tengo derecho de portarme mal pa’ pasarla bien (¡Shaka!)

Estoy suelta y ahora puedo hacer lo que quiera

Se pasa rico soltera, ah, ah, ah

