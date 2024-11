Simon Kinberg es elegido para escribir y producir una nueva trilogía de “Star Wars” 

El director estadounidense Simon Kinberg será el encargado de llevar a cabo una nueva trilogía de la legendaria saga “Star Wars” junto a la actual jefa de LucasFilm Kathleen Kennedy.

Lo anterior fue revelado por el medio especializado Deadline, a través de una fuente cercana a la compañía, quien eligió a Kinberg para escribir y producir las nuevas películas basadas en la historia original de George Lucas.

Según lo mencionado, y tras la finalización de “Star Wars: The Rise of Skywalker” en 2019, se espera que la nueva trilogía a cargo del director de 51 años se centre en otros personajes y de pie a una nueva saga de producciones en donde también participarán creadores de la talla de James Mangold, Sharmeen Obaid-Chinoy, Taika Waititi, entre otros.

La nueva era de “Star Wars” toda forma

De acuerdo con lo revelado por el mismo insider, Kennedy colaborará muy de cerca con Kinberg para desarrollar el nuevo proyecto. Sin embargo, y hasta el momento, se desconoce si la estadounidense llevará a cabo otras tareas dentro de la nueva trilogía más allá de la producción.

Respecto al director de “X-Men: Dark Phoenix”, esta no es la primera vez en la que se involucra en el universo creado por Lucas en la década de los 70.

En años anteriores, el también escritor formó parte, junto a Dave Filoni y Carrie Beck, de la serie animada “Star Wars Rebels”, la cual, entre otros galardones, obtuvo una nominación al Emmy.

Aunado a lo anterior, Kinberg también trabajó como consultor en la primera cinta de la tercera trilogía, “Star Wars: The Force Awakens”, de 2015, la cual se convirtió en una de las más exitosas y mejor recibidas de toda la saga.

Previo a su involucramiento con “Stars Wars”, Simon Kinberg se convirtió en una de las piezas clave en el renacimiento de la saga de “X-Men”, a través de cintas como “First Class”, “Days of The Future Past” y “Apocalipsis”.

Aunado a lo anterior, ha formado parte de otras cintas del género como “Fantastic Four”, de 2015, “Abraham Lincoln: Vampire Hunter”, “Chappie”, “Elysium”, entre otras. En recientes años, Simon se convirtió en productor de cintas alabadas por la crítica como “The Martian” y “Logan”, además de haber participado en el mismo papel en las últimas dos películas de “Deadpool”.

De manera irónica, y antes de que se revelara su involucramiento con “Star Wars”, Kinberg firmó un contrato con Paramount Pictures para llevar a cabo una nueva serie de películas centradas en la saga de “Star Trek”.

Sin embargo, y de acuerdo con lo mencionado, esto no impedirá que el productor lleve a cabo su trabajo junto a LucasFilm y Disney.

