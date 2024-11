Tesla abre ofertas laborales de fin de año: sueldos de hasta $242 mil

Con la llegada de la temporada de fin de año, Tesla, la compañía liderada por Elon Musk, ha lanzado nuevas ofertas de trabajo en modalidad de home office y puestos específicos de alta remuneración.

Esta estrategia de contratación en Tesla busca cubrir tanto las campañas de Navidad y Cyber Monday como la alta demanda de proyectos de innovación en áreas de energía y automoción.

Con salarios que pueden llegar hasta los $242,000 dólares anuales, Tesla se destaca por ofrecer atractivas oportunidades a personas de diversas disciplinas, desde ingenieros hasta técnicos especializados, con opciones tanto para personas con experiencia como para quienes buscan adentrarse en el sector tecnológico.

Oportunidades para trabajar en Tesla en modalidad remota

Tesla ha ampliado significativamente su enfoque hacia el teletrabajo, permitiendo que los empleados puedan contribuir desde cualquier parte del mundo en roles remotos o híbridos. Esta modalidad es especialmente visible en las áreas de tecnología e ingeniería, donde los equipos trabajan en proyectos de alto nivel, desde inteligencia artificial (IA) hasta la ingeniería de sistemas de energía sostenible. En particular, la demanda en Tesla se enfoca en profesionales en áreas como el aprendizaje automático, la conducción autónoma y los sistemas de control y energía.

Trabajar para Tesla no solo implica la posibilidad de percibir salarios atractivos, sino también la oportunidad de contribuir a una compañía reconocida por su innovación en energías renovables y tecnología automotriz de vanguardia. Sin embargo, hay puestos específicos donde el trabajo vía remota no es una opción, y el personal debe estar disponible para viajar o estar cerca de los proyectos para realizar evaluaciones y supervisiones in situ.

Son varias las vacantes que Tesla necesita cubrir en los próximos días. (Foto: David Zalubowski/AP)

Los perfiles más demandados por Tesla

La compañía busca activamente perfiles especializados para diversos proyectos en automoción y energía, y ha abierto vacantes en varias áreas con salarios competitivos. Aquí están los perfiles más solicitados:

Ingeniero Senior en Sistemas Electrónicos y Fotovoltaicos

Este puesto, que ofrece una de las remuneraciones más altas, está orientado a profesionales con experiencia en el diseño, implementación y prueba de sistemas de energía a gran escala.

Los candidatos deben contar con al menos 5 años de experiencia en sistemas SCADA (supervisión y control), además de habilidades en Linux y Windows y experiencia en el manejo de relés y conmutadores Ethernet. La compañía valorará especialmente el conocimiento de protocolos como DNP3, GOOSE y Modbus.

Ingeniero de Aprendizaje Automático para Conducción Autónoma

Tesla busca ingenieros especializados en IA para desarrollar su tecnología de conducción autónoma, un área crucial para los modelos de vehículos eléctricos. Estos ingenieros trabajan en la planificación de movimientos, visión geométrica y algoritmos de aprendizaje profundo que permitirán una experiencia de conducción segura y eficiente. Este tipo de perfil es clave en el desarrollo de funcionalidades avanzadas en los sistemas de Tesla Bot y otros proyectos de automatización robótica.

Técnico en Ingeniería de Equipos para Cybertruck

Para los proyectos de producción de modelos como el Cybertruck, Tesla necesita técnicos capacitados en ingeniería de equipos. Estos técnicos supervisan el montaje general y la carrocería, además de trabajar en la calidad de los componentes y los procesos de ensamblaje. La experiencia en proyectos de gran escala y la habilidad para manejar herramientas avanzadas de control y análisis son factores fundamentales para estos roles.

Gerente de Proyecto y Supervisor de Producción

Tesla también cuenta con vacantes para gerentes y supervisores en áreas de producción y control de calidad, enfocados en el seguimiento de los procesos de producción en sus fábricas. Estos roles supervisan la cadena de producción en ensamble general y tren de potencia, como en el caso del modelo Cybertruck. Los supervisores de calidad y producción cumplen un rol crucial en la entrega de productos de alta calidad.

Posiciones en IA y Software

Además de roles en ingeniería de hardware, Tesla tiene varias vacantes para ingenieros de software en IA y aprendizaje profundo. Los especialistas en visión computacional y aprendizaje por refuerzo son altamente valorados, especialmente en proyectos innovadores relacionados con el Tesla Bot, un proyecto de robótica que promete revolucionar la automatización.

La empresa de Elon Musk ofrece varias prestaciones para estos puestos, incluido el que algunos puedan laborar de manera remota. (Foto: Gyula Bartos/Hungarian President’s Press Office/AP)

Proceso para postularse a un trabajo en Tesla

Tesla ha simplificado su proceso de postulación, el cual es totalmente en línea. Las personas interesadas pueden acceder al portal de empleo de Tesla en el sitio oficial de la compañía y seguir los siguientes pasos:

1) Acceder al sitio web oficial de Tesla, donde están listadas las vacantes disponibles.

2) Seleccionar la vacante que mejor se ajuste al perfil y experiencia del candidato, revisando las ubicaciones y modalidades de trabajo.

3) Completar el formulario de aplicación, que incluye datos personales básicos, como nombre, correo electrónico, país de residencia y número de contacto.

4) Adjuntar el CV actualizado junto con una carta de presentación, donde se destaquen las habilidades técnicas y logros relevantes para el puesto.

5) Crear un usuario en el portal, lo que permitirá hacer un seguimiento en el proceso de postulación.

Es importante señalar que Tesla valora las competencias técnicas y la experiencia en proyectos de alta demanda, como el desarrollo de sistemas autónomos y el mantenimiento de equipos de última tecnología.

Puestos disponibles para profesionales y pasantes en Tesla

Tesla también ha lanzado ofertas laborales no solo para expertos, sino también para pasantes en áreas como seguridad y sostenibilidad, diseño arquitectónico y desarrollo de infraestructura. Entre los roles más destacados se encuentran:

* Ingeniero en Manipulación de Aprendizaje Profundo para Tesla Bot

* Ingeniero de Investigación en IA y Escalado de Modelos en conducción autónoma

* Ingeniero de Software en C++ para Tesla Bot y Robotaxi

* Técnico de Calidad y Técnico de Servicio

* Gerente de Proyectos de Construcción para infraestructura de celdas

Para los estudiantes y recién graduados, Tesla ofrece prácticas en áreas relacionadas con la sostenibilidad y el desarrollo de infraestructura, permitiendo que jóvenes talentos adquieran experiencia en una de las empresas más innovadoras del mundo.

Sigue leyendo:

* Elon Musk paga $6,500 a personas por caminar y entrenar sus nuevos robots

* Fortuna de Elon Musk aumenta $15,000 millones por victoria de Trump

* El extraordinario pago de más de US$50.000 millones para Elon Musk que aprobaron los accionistas de Tesla